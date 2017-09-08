楊惠姍、張毅 帶回玻璃大師作品在台展出

琉璃工房創辦人張毅（左）與楊惠姍（中）邀請到義大利玻璃工藝大師Lino Tagliapietra（右），帶來玻璃作品來台展出。（記者藍祖蔚攝）

2017-09-08 23:05

〔記者藍祖蔚／台北報導〕「台灣是我的家，一定要把最好作品帶回到台灣。」琉璃工房創辦人張毅8日晚偕同義大利玻璃工藝大師Lino Tagliapietra來台北台北松山文創園區。

楊惠姍也難得穿上一襲蘋果綠，「我從來沒有這麼有色彩過，一切都為了大師。」Lino Tagliapietra高齡已84歲，是楊惠姍從事琉璃工作時最崇拜的偶像，有威尼斯玻璃之神之稱，曾獲美國玻璃藝術協會終身成就獎。張毅親自擔任導覽，盛讚Lino的作品讓他好像看見了音樂的流動。

30年前，楊惠姍與張毅瘋狂走進琉璃世界，很多人問他們，為什麼玻璃賣這麼貴？「我們賣的不是玻璃，是藝術。」楊惠姍說：「琉璃作品常常做到快好時，一不小心就碎了，怎麼辦？只能從頭開始，我們就這樣一再重來地走了30年。」

琉璃工房30周年展一部曲--『再也不會有的 LINO TAGLIAPIETRA』特展，從11日起到明年3月4日，在台北松山文創園區展出。

楊惠姍難得穿上一襲蘋果綠的套裝亮相，強調「一定要把最好作品帶回到台灣」。（記者藍祖蔚攝）