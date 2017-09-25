校服我最正》常春藤高中英倫風穿搭 優雅又有型

常春藤中學制服走英倫風，既優雅又不失年輕氣息。（記者歐素美攝）

2017-09-25 06:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市私立常春藤中學高中部學生制服，夏天女生以白襯衫搭配綠色格子裙、領結與黑色及膝襪，男生同樣也是白襯衫，搭配藏青色長褲及綠色格子領帶，呈現英倫優雅風，又不失年輕的青春氣息，不僅學生覺得穿起來舒適滿意，一致認為「比其他學校制服好看」，校外民眾也覺得可愛端莊，別有特色，頗受好評。

常春藤高中制服，夏季女生以白襯衫搭配綠色格子裙、領結與黑色及膝襪，散發青春可愛氣息。（記者歐素美攝）

常春藤高中副校長楊海堤表示，常春藤中學校園是參考英國伊頓公學建置，所以2003年學校成立高中部時，校方就決定制服要與校園風格搭配，制服整體設計走蘇格蘭風，展現優雅氣質，經多位教職員評選，確定現有的制服樣式。

男女生上半身都是白襯衫。（記者歐素美攝）

夏季制服，女生以白襯衫搭配綠色格子裙、領結與黑色及膝襪，男生則是白襯衫，搭配藏青色長褲及綠色格子領帶；冬季男女都加上藏青色外套，女生下半身改成藏青色長褲，由於外套採合身窄版設計，不論男女，穿起來都很有型。

女學生穿起來散發清新優雅氣息。（記者歐素美攝）

制服除了好看，也有許多巧思設計，例如女生穿的白襯衫不用紮進裙子裡，學生普遍認為舒適沒有拘束感；男生的領帶則採便利型設計，不僅帥氣，不用煩惱如何打領帶更是方便。

男生領帶採便利型設計，學生覺得帥氣，不用煩惱如何打領帶更是方便。（記者歐素美攝）

常春藤高一新生周霆侑說，學校制服跟其他學校比起來，真的比較好看，但褲管有點寬，窄一點會更有型。校方人員表示，少部分學生會將制服的裙子改短或褲子改窄，只要不要太突兀或離譜，訓導人員多會睜一隻眼、閉一隻眼。

白襯衫不用紮進裙子裡，女學生大讚沒有拘束感。（記者歐素美攝）

高三學生郭承翔、趙羿媗及高二學生蔡佳容說，學校制服「素素的」、很好看，簡單有型，除了到學校，放學後同學也會大家一起穿著逛街，甚至集體穿著制服到樂園或溫泉區拍照，聽到路人稱讚「制服很好看」，心情就很美麗；校外民眾和家長則表示，常春藤高中制服，優雅中不失活潑的青春氣息，尤其小女生穿著及膝黑襪，十分「卡哇伊」。

常春藤高中制服優雅有型，學生喜歡一起穿出去玩，聽到路人稱讚制服好看，心情就很美麗。（記者歐素美攝）

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