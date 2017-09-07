政大蔣銅像確定移除1座 學生稱抹淡威權遺毒

政大校內共有2座蔣中正銅像，將拆除其中一座，圖為圖書館內的坐姿銅像。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-07 21:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕政治大學今天召開馬拉松式校務會議，進行校歌修訂與蔣中正銅像去留等議題，上午推出校歌新舊版本並行，下午更透過表決確定，要將校內的2座銅像遷移1座，學生社團「政大野火陣線」認為，此舉已彰顯學校胸襟與高度，讓校園逐漸抹去過去威權的遺毒。

政大早期為中央黨務學校，受當年執政的國民黨影響，殘留早期黨國體制等威權遺毒，如校內保有2座蔣中正銅像，其一是戎馬造型擺放在後山圓環道上，其二為馬褂坐姿放在圖書館內，透過師生以體制程序爭取，今年1月正式啟動校園轉型正義，成立委員會處理銅像去留。

歷經銅像委員會討論後，政大今天召開新學期第1次校務會議，並在下午討論提案，由委員會提案，甲案是遷移1座、乙案遷移2座，最後由甲案得43票、乙案得22票（7票廢票），正式通過要將校內蔣中正銅像遷移1座，至於是山上的或圖書館內的，則尚未討論，留待下次會議討論。

學生社團「政大野火陣線」也在臉書發表聲明，認為過去為了校歌、銅像等爭議進行努力，連署、罷唱、懶人包、參與公聽會、提出論述、派員選舉學生代表等，都是為了讓政大不再有「黨校」包袱，而校務會議的決定，也彰顯政大的胸襟及高度，讓校園抹淡過去威權遺毒，體現學術殿堂最崇尚的民主自由價值。