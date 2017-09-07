塔塔加晨昏大驚喜 山羌、帝雉趴趴走

玉山國家公園塔塔加園區，近來於清晨、黃昏等遊客較少的時段，可見帝雉活動覓食。（玉管處提供）

2017-09-07 19:15

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園塔塔加園區，近來於清晨、黃昏等遊客較少的時段，在步道或林道間，多有機會看到野生動物外出覓食，近日園區人員就直擊山羌與帝雉外出活動，在未受驚擾的情況下，動物們安穩取食；玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）表示，這代表塔塔加棲地未遭破壞，族群數量也穩定，保育已見成效。

近日塔塔加園區人員在清晨、黃昏巡視時，常在管理站到鹿林之間的林道發現山羌、帝雉覓食，尤其像山羌這類較敏感的野生動物，雖然發現工作人員就在一旁，但因未出聲干擾，也會在取食後靜靜離去；相較山羌的害羞，帝雉則顯得一派輕鬆，就獨自在山溝邊或草堆裡，一步一步啄取食物，看來十分愜意。

玉管處指出，山羌在每年6月至隔年的4月較常被發現，帝雉則是從4月到11月，目前正值活動季節，雖然大部分的山羌很膽小，但最近發現的山羌仍有幾隻比較不怕人，民眾若在晨昏時段到園區，仍有機會與山林裡的嬌客不期而遇。

玉管處也說，近期野生動物出沒，代表棲地未受破壞、族群數維持穩定，動物才願意在遊客較少時於林道覓食，因此也要提醒遊客，若發現野生動物切勿喧嘩驚擾，避免帶寵物上山，以防動物追逐衍生意外，如此才能與山林動物和平共存。

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