史上顏值最高路跑 遠航空姐教心機裸妝術

遠航空姐黃姵涵傳授「心機運動裸妝術」，讓女孩們成為路跑中最亮眼焦點。（遠東航空提供）

2017-09-07 18:43

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空將於11月12日舉辦「2017澎湖遠航馬拉松」，號稱「史上顏值最高的路跑」，但季節交替時節跑步，臉上若畫大濃妝，易造成肌膚堵塞，有鑑於此，遠航請空姐傳授「心機運動裸妝術」，讓女孩們成為路跑中最亮眼焦點。

遠航指出，近年運動時尚風氣盛行，路跑除了可以減重，也能提升心血管新陳代謝能力，還能帶來更多活力。時下不少愛漂亮的女孩子，既想在運動中調節身材與健康狀態，也想在路跑過程中拍照打卡與親友分享，但若頂著大濃妝路跑，不僅會引來路人的側目，濃厚的妝容也會造成肌膚的堵塞，進而形成痘痘、粉刺等許多肌膚問題。

遠航空姐黃姵涵今天現身說法，傳授一套心機運動裸妝術，替肌膚打造出宛如素顏般、天生麗質的自然感，在運動大汗淋漓後，臉頰上透出紅潤蘋果肌。她說，夏秋交替，肌膚容易乾癢、脫皮，尤其路跑容易流失大量水分。建議先作好臉部清潔、保濕，再使用潤色的隔離霜、防曬乳，讓肌膚有明亮的光澤，也會在運動過程中更加舒適。

「毋須濃妝豔抹就能展現最美的一面，絕對會愛上裸妝跑馬的感覺。」她指出，運動結束後，應儘速卸妝並徹底清潔，避免毛孔阻塞造成肌膚傷害，建議女生不妨嘗試，以最舒服的方式打扮自己。

遠航表示，歡迎國內外運動女孩們，與遠航空姐與10位知名網紅共同加入「2017澎湖遠航馬拉松」，除能欣賞令人心曠神怡的美景，還有機會抽中日本新潟來回機票、國內航線來回機票等，總獎金近27萬元，鼓勵每個人勇敢站出來發現自己的美麗，享受澎湖馬拉松旅程，追求與挑戰更美好的自己。