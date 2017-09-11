天天吃好料》新竹市燒餅屋 市長林志堅口袋美食名單

新竹市純手工「燒餅屋」的九層塔燒餅和蔥酥餅和紅糖酥餅是人氣早餐，讓人吃燒餅忍不住一口接一口。（記者洪美秀攝）

2017-09-11 09:00

［記者洪美秀／新竹報導］開學了！新竹市學生最愛吃的早餐在哪？新竹市東山街的「燒餅屋」，不管是綽號「燒小白」的燒餅、還是蔥酥餅、甜餅或蛋餅，美味香酥的純手工燒餅，讓人吃得到燒餅的酥、香、脆，保證讓你酥屑掉滿地，九層塔蛋餅及九層塔蛋燒餅，除有飽足感，還能讓人一整天元氣滿滿。

不像西式連鎖早餐店，新竹市東山街的「燒餅屋」，店面不大，強調純手工，老板大姐陳照淨從小住在樹林頭空軍七村眷村附近，常聞到外省伯伯傳來的手工燒餅香氣，即使長大仍很想念，後來到新北市永和跟一名中國江蘇省的伯伯學做燒餅，1年多後回樹林頭開燒餅屋店，就這樣一做已30多年了。

做燒餅很辛苦，一早就要擀麵團，已有腕隧道手等職業病的陳照淨說，因為堅持做出小時候吃的燒餅味道，所有燒餅的麵團都堅持手工擀製揉碾，就連蛋餅皮也是手工做的，就是要讓大家吃得到手工餅皮的香味與Q彈。

陳照淨說，常有外國人回台灣想跟她學如何做燒餅，因為在國外吃不到這種家鄉味，還有很多人想學做燒餅，卻不耐辛苦及高溫作罷，因為手工燒餅真的已不多見了。

陳照淨10幾年前從樹林頭搬到東山街後，手工燒餅的味道深受學生喜愛，不管是新竹高中、新竹高商、建華國中、培英國中的學生或竹科上班族都會來買，很多樹林頭老顧客想吃手工燒餅也會前晚就來預訂，「就是愛這個吃了會掉滿屑屑的燒餅味道」。

陳照淨的「燒餅屋」還獲新竹市長林智堅出版《市長帶你吃美食》的口袋美食名單，她說，以前市長還是市議員時就常帶妻小來吃早餐，從不說是民代身份，後來他當選市長，才知道這個帥氣溫和又會顧小孩的客人就是市長林智堅。

陳照淨說，市長除喜歡吃燒餅，還喜歡甜的紅糖酥餅，其實店內除高人氣的「燒餅」，還有「蔥酥餅」也是科技人的最愛，據說台積電張忠謀也愛蔥酥餅，最特別的是，曾有客人一次買10個燒餅回家，結果80歲的阿嬤居然喜歡從冷凍庫拿出來的「凍燒餅」，讓她好驚喜。

不少客人說，就是喜歡純手工的燒餅味道，因為吃得到芝麻和燒餅的香氣，「單純吃就好香」，很多學生也喜歡九層塔燒餅，不僅有飽足感，更能整天元氣十足。

除了店內的麵粉、青蔥、蛋餅皮都是當天現做，就連豆漿也是非基因改造的，紅茶也是用茶葉泡煮的，此外像胡椒粉是顆粒研磨的，辣椒也是自炒的，陳照堅持要讓顧客吃到天然健康的早餐，即使辛苦點、成本高些也沒關係。

陳照淨說，燒餅屋的好味道已傳承30多年，她除改良老師傅用豬油拌麵團的做法，改用沙拉油擀麵團，都堅持老師傅古法，現在她的兒子及親戚小孩也跟著學，讓她開心這個手工的燒餅味道能傳承下去，持續飄香新竹市。

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