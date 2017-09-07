新住民逾52萬人 新住民舞蹈賽起跑

新住民52萬多人，教育部舉辦第二屆新住民舞蹈比賽，桃園市私立永平工商學生帶來精彩的泰國舞蹈。（記者林曉雲攝）

2017-09-07 11:01

〔記者林曉雲／台北報導〕「舞出母國，札根台灣！」我國新住民人數逾52萬人，就讀國中小的新住民二代學生人數也近20萬人，教育部今天舉辦記者會，宣布第二屆新住民舞蹈比賽起跑，且擴大在全國的北中南3區舉辦賽事，桃園市私立永平工商學生們在記者會上也帶來精彩的泰國舞蹈表演。

教育部委託國立台灣藝術大學辦賽事，師藝司司長鄭淵全表示，台灣是多元社會，互相包容和尊重，以創造新的文化，52萬名新住民飄洋過海來台灣，是台灣的一份子，希望經由這樣的賽事，有更多彼此的認識了解，促進文化融合，使台灣社會更快速成長。

永平工商藝術科三年級學生李瑞霞表示，她的父親是泰國人，因工作關係定居台灣，她自己則是在台灣出生，從小就接觸泰國和台灣兩種文化，在家裡說泰文，在學校說國文，很喜歡跟朋友分享泰國一些文化，參加新住民舞蹈比賽可看到很多國家的文化，覺得很感動，她很喜歡表演，爸爸也希望她能成為一個成功的表演藝術工作者，希望將來有一天能回泰國演出。

拿到第一屆新住民舞蹈比賽優選的蕭艾芳也在記者會中帶來泰國舞蹈表演，以優美的舞姿和精緻的手勢舞出新住民自信與家鄉之美，她表示，她所表演的主題名稱「念舊」，古代神明為表達心中喜悅，為子民們祈福而展現的舞蹈動作，後世通常選在重要節日表演，藉以抒發對神明的無上敬畏，對未來幸福的期許及豐收的日子祈福。

賽程日期如下：北區初賽10月1日、中區初賽10月15日、南區初賽10月21日、全區決賽11月25日，報名日期到9月15日止，詳情可上國立台灣術大學表演藝術學院網站。

相關影音