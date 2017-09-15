校服我最正》英式領結深藍格紋裙 高苑工商氣質出眾

高苑工商女生制服，淺藍上衣打英式領結、深藍色大格紋裙，搭配及膝長襪，有氣質又俏麗。（記者蘇福男攝）

2017-09-15 06:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕每天上學、放學時刻，高雄街頭一群穿著淺藍色上衣打著英式領結、深藍色大格紋裙，搭配及膝長襪的高苑工商女同學，朝氣蓬勃、氣質高雅的外型，格外吸睛，總不免讓人多看兩眼。

高苑工商制服曾在2015年勇奪「第2屆台灣高校制服大賞」冠軍。（記者蘇福男攝）

高苑工商位於高雄市橋頭區，和中山工商分居高雄北、南兩端，辦學各具特色，素有「北高苑、南中山」稱譽，其中，高苑工商常年深耕棒球、籃球運動，青棒隊和男籃隊經常稱霸黑豹旗全國高中棒球大賽，和HBL高中籃球聯賽。除了球類運動高人氣，高苑工商的特色校服也很有名，出自前美工科主任楊正浩精心設計，2015年勇奪「第2屆台灣高校制服大賞」冠軍，看過的人都讚說「實至名歸」！

高苑工商制服能呈現同學青春活潑的特質。（記者蘇福男攝）

校長許樹全說，高苑創校以來總共更換過3款校服，79學年度之前是傳統卡其色（男）和藍色（女），80至97學年度為「夏綠冬紅」格子裙，98學年度至今，女生夏天以淺藍色上衣加上深藍格紋裙，冬天則以綠色為主調。

高苑工商女生制服，夏天是淺藍色上衣搭深藍格紋裙，冬天則以綠色為主調。（取自高苑工商網頁）

已退休多年的楊正浩回憶說，蘇格蘭裙具有古典高貴的氣質，向來是時尚名牌的表徵，當初他就是以蘇格蘭裙為設計發想，經電腦模擬設計成大方格布樣，再交由布商編織打樣，幾經修正討論後定案。

淺藍色上衣加英式領結、深藍色紋格裙，搭配及膝長襪，是高苑工商女生制服的特色。（取自高苑工商網頁）

當時他總共設計了3套校服，由全校師生票選，校慶時還安排模特兒走秀，由於普遍獲得學生認同，因此「穿制服讓高苑人深感驕傲、自信」。楊正浩說，高苑的制服特色是：強調腰身，色彩視覺冷調清爽，能呈現同學青春活潑、氣質高雅、朝氣蓬勃、大方穩重的特色。

穿制服讓高苑人深感驕傲、自信。（記者蘇福男攝）

美髮科2年級刁姿云說，高苑制服很有型、有質感，顏色也很吸睛；來自印尼的建教資訊科1年級新鮮人洪雅珍，也對制服讚不絕口；畢業校友凌嘉敏說，看了這麼多學校制服，還是高苑的最有特色。家長何秋蓮表示，高苑的女生制服比較俏麗、可愛，男生穩重不失活潑，孩子們對制服的評價都很高。

英式領結有著學院風格。（記者蘇福男攝）

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