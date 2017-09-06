三民家商正妹 勇奪全國技能競賽服裝創作組金牌

笑容甜美的慕芷瑄希望成為自創品牌的服裝設計師。（記者洪定宏攝）

2017-09-06 19:56

〔記者洪定宏／高雄報導〕三民家商是高雄唯一的公立家事學校，今年角逐全國技能競賽再傳捷報，服裝科在服裝創作組榮獲1金、1銀、1佳作的成績。三年級學生慕芷瑄在科主任葉怡君指導下，擊敗13位高職、大專及社會菁英，一舉奪得金牌；應屆畢業生柯宥萱銀牌、三年級蔡昀軒佳作。

笑容甜美的慕芷瑄從國小四年級就喜歡畫娃娃裝，後來以國際知名服裝設計師吳季剛為師，以三民家商服裝科為第一志願，希望將來成為自創品牌的服裝設計師。

已取得丙級女裝證照的慕芷瑄表示，她不曾參加比賽，但進入三民家商經過1年訓練後，主動報名角逐全國技能競賽，可是並非報名就能參賽，還須接受科內比賽篩選，沒想到以第2名攻進選手名單。

去年8月開始接受集訓的慕芷瑄，平日放學後、假日及暑假、寒假，都必須放棄娛樂時間、全心投注，尤其假日從上午8點訓練到晚間9點，整整1年的嚴格訓練，「很累，但值得！」

慕芷瑄強調，她在南區賽只得第5名，全國賽必須面對比自己年長且經驗更豐富的大專及社會菁英，「很緊張，但說服自己要沉著冷靜」，在連續4天的比賽中，以巧思及高準確度勝出，特別在「服裝創作」項目中，她設計的洋裝兩層衣領獲得評審青睞。

葉怡君表示，她曾代表台灣到韓國比賽，深知訓練的甘苦，選手的速度及反應是最基本條件，也需要長時間與指導老師培養默契，以及學校投入必備的資源，讓慕芷瑄全心投入，終於奪金。