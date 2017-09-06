甲仙芋荀節暖身 辣妹重節拍熱舞吸睛

辣妹隨著重節拍音樂勁歌熱舞，場面十分吸睛。（記者張忠義攝）

2017-09-06 16:35

〔記者張忠義／高雄報導〕一年一度的甲仙芋荀節訂於11月11日登場，為幫活動行銷、暖身，主辦單位今天舉辦熱情活潑的「快閃活動」，辣妹隨著重節拍音樂勁歌熱舞，場面十分吸睛，讓大家對今年的甲仙芋筍節充滿期待。

此次快閃活動，除了宣傳甲仙芋筍節外，更要提醒大家，甲仙芋筍節路跑活動報名即將於9月15日截止，今年的路跑活動祭出重禮，只要報名就能獲得價值超過2000元的輕量慢跑鞋1雙，還有多項好康報名即送。

多位陽光美少女穿著慢跑鞋，在現場隨著重拍的節奏勁歌熱舞，引起大批民眾圍觀討論，充分表現甲仙人文風情，可愛又充滿活力。

甲仙芋筍節每年都會吸引大批民眾前往芋之鄉甲仙，品嘗鮮甜的芋頭，今年更擴大舉辦為連續兩天的活動，透過舉辦活動，除了能夠將甲仙區農特產品推向全國，更成功營造高雄地區一區一特色的多元發展形象。

甲仙芋荀節即將登場，甲仙區所今天在大遠百舉辦「辣妹快閃活動」十分吸睛。（記者張忠義攝）

陽光美少女隨著重拍的節奏勁歌熱舞，充分展現甲仙人文風情，可愛又充滿活力。（記者張忠義攝）

甲仙芋筍節路跑活動報名將在９月15日截止。（記者張忠義攝）