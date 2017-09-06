蘭女《電磁波讓細菌早衰》 赴日拿科學研究第1名

出國爭光，蘭女學生赴日比賽拿回科學研究第一名。（記者簡惠茹攝）

2017-09-06 13:56

［記者簡惠茹／宜蘭報導］蘭陽女中學生赴日參加科學比賽，以電磁波對微生物的影響拿下第一名，學生表示，與人體相關的酵母菌、金黃色葡萄球菌和大腸桿菌受電磁波影響，都出現早衰情形，自己以後也會特別注意減少使用電子產品的時間。

國立蘭陽女中學生到日本靜岡參加2017SKYSEF國際青少年科工論壇獲得第一名，二年級學生尤辰紜、林芝韻和簡妤婕研究電磁波對微生物的影響，在老師陳美蓮、李協長和李翔的指導下，獲得評審青睞，在日本、美國、義大利等六國學生中脫穎而出，獲得環境組研究發表第一名。

林芝韻說，常常在電視新聞或報章雜誌中，看到手機或一些家電會產生電磁波，造成人體的負面影響，可是卻還沒有足夠的實驗可以證明這樣的觀點，例如家裡常常使用微波爐，到底會不會有不好的影響？

尤辰紜表示，他們選擇跟人體息息相關的三種菌種，酵母菌、金黃色葡萄球菌和大腸桿菌，藉由分析細菌是否會因電磁波而表現出不同的生長情況，探討電磁波對生物的影響，結果發現，三種菌種都出現早衰的情形。

這次前往日本比賽，除了拿回名次，林芝韻說，過程中最有趣的，其實是跟各國學生的交流，在討論自己的研究的時候，一問一答的過程很好玩，還能聽到不同的意見，以後有機會還想繼續深入做相關的研究。

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