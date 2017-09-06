供品捐家扶再加碼30萬助學金 二林天人宮愛無限

中元普度供品湧入雲林家扶中心，社工忙著整理物資分類打包。（記者廖淑玲攝）

2017-09-06 13:50

〔記者廖淑玲／雲林報導〕中元節才剛過，各機關寺廟普度供品今天湧入雲林家扶，二林天人宮再加碼30萬元助學金，社工忙著整理分裝趕送受助家庭，助學金的挹注也能即時幫助高中職與大專生註冊，鼓勵孩子念書脫貧。

中元普度結束，不僅天人宮送來大批民生物資，北港武德宮、台西進寶宮、聖池會館、虎尾慈龍宮、斗六市公所、元長五塊果菜生產合作社、佛心園講堂、鹿港紫雲聖堂、西螺龍天台、宗利食品廠、麥寮橋頭天盛堂等單位紛紛捐贈一批又一批供品，讓社工忙得不亦樂乎，不少大專生志工也來幫忙。

天人宮將200桌供品及白米3600公斤、水果、烤雞、煙燻全鵝等，都捐贈雲林家扶中心，還再加碼捐贈30萬元現金作為孩子助學金，天人宮住持胡建雄表示，中元普度是來自十方大眾善心捐贈，廟方及所有贊普信徒尤其樂於將愛心分享給需要幫助者。

雲林家扶中心主任廖志文說，感謝二林天人宮長年關照家扶，載來供品一車又一車，尤其獲知中心將為孩子頒發助學金後，又再捐贈30萬元，在各級學校陸續開學的時刻，有如天降甘霖，令人感動。

今天社工與志工快樂動員，有人搬著米或一人獨扛，將一箱又一箱的麵條、餅乾分類打包，每個人忙到滿身汗水流個不停。

雲林家扶社工督導歐厚成指出，各級學校紛紛開學，餅乾、泡麵，還有來自天人宮生鮮水果、烤雞、煙燻鵝肉等，可以讓受助家庭好好享用，分享來自各機關團體、寺廟的愛。

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