車款較貴因安全性較高？交通部將建置台灣NCAP

2017-09-06 13:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕許多車價較貴車輛，是否真如車廠所說，安全等級較高，常令消費者關注，交通部將建立台灣版的新車安全評價制度（New Car Assessment Program,NCAP），交通部表示，預計今年底前完成相關評估作業，屆時就可確認評價項目、管理辦法及何時能夠上線運作。

目前全球共計有9個NCAP制度，包含美國2個、日本、韓國、歐洲、澳洲、拉丁美洲、東協及中國各1個，美國IIHS及中國C-NCAP為民間機構自行推動成立與運作，其餘7個NCAP組織成立與運作方面皆有政府直接或間接參與。交通部表示，為審慎評估台灣比照國外增設TW-NCAP可行性，今年4月已委託財團法人車輛安全審驗中心辦理相關研究，研擬國內可行推動作法，該中心於後續召開產官學座談會後，已獲初步共識。

交通部表示，台灣導入新車安全評價制度，須審慎評估評價項目、檢測設備、管理方式、建置時程、經費需求及技術人才等層面等課題，釐清該制度對國內車輛安全提升，及公開資訊對市場效益。初步構想為參照歐盟Euro NCAP評價項目與方法，包含以時速64公里測試前方與側面撞擊、模擬車輛擦撞電線桿的側面柱撞，及台灣現行法規沒有要求的行人保護測試及兒童安全保護測試等。

目前雖確定要推，但各界還有不同意見，除評價項目外，建置經費也是目前的癥結點，交通部表示，有些人認為並非所有人都要買車，應該將建置NCAP所需費用，大部分轉嫁到購車價格上；就是每買一輛車需要額外付部分金額，讓這個制度可以持續運作。若全由政府出錢，要用什麼名義去編列這筆預算等。

台灣建置NCAP後，將採歐盟Euro NCAP方式，將車輛安全等級分為五星等，讓民眾清楚知道車輛在各個測式中的表現，提供民眾購車參考資訊；未來車商再說某輛車因安全性較高，所以價格比較貴，民眾就可自己去看新車安全評價制度的星等，確認該車輛是否真的比較安全。交通部表示，即便還沒建置NCAP，現在國內新上市小型車輛皆須符合「前方碰撞乘員保護」及「側方碰撞乘員保護」等法規規定。