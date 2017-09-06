恆春豎孤棚首見回教攻旗手 馬爾地夫選手攻頂創歷史

今年的恆春豎孤棚首見回教攻旗手。（記者蔡宗憲攝）

2017-09-06 01:56

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕百年歷史的恆春豎孤棚活動，屬於台灣道教民俗活動之一，多年來雖有外籍選手參賽，關係禁忌的登頂攻旗手卻都是台灣人，歷史最悠久的南灣海牛隊，今年大膽啟用馬爾地夫籍的攻旗手Shafaz Ahmed（黃仲辰），拿下第6名佳績，成為142年來首位攻頂的回教選手。

23歲的黃仲辰是台灣女婿，被業者挖角來台從事水上活動，從拖曳傘、潛水、水上摩托車等項目無一不精，因為在馬爾地夫快速爬椰子的影片被南灣海牛隊領隊潘豐田看到，決定讓他擔任隊伍中最重要的攻旗手。

信心滿滿的黃仲辰向潘豐田強調，「不只是體驗而已，有信心挑戰攻頂成功。」他說，2個月的攻頂密集訓練，累到幾乎要打退堂鼓，雖然速度還有待加強，但已經多次完成攻頂。

潘豐田表示，超過15年資歷的南灣海牛隊，是目前參賽隊伍中歷史最悠久的，近年豎孤棚受各界歡迎，經過改良後的賽制，也越貼近「極限運動」，決定率先開放機會給外籍選手挑戰。

對於回教選手是否牴觸民俗禁忌的疑慮，潘豐田說，黃仲辰不拿香拜拜，就要他點頭鞠躬示意，上孤棚頂同樣要他依習俗不可說話，並取牛油抹黑臉，「只要尊重傳統自然就百無禁忌。」