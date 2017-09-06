北車女童裸體事件 女童母親發出千字文回覆

2017-09-06 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北車站捷運出口外日前有5歲女童全裸在和弟弟及母親嬉戲，有民眾發現後錄影並勸阻，女童母親則回「尊重小孩的選擇」，此事之後登上媒體版面。女童母親在5日發表回應，還原整起事發經過，強調：「每個人都在說要穿衣服這件事，沒有一個人願意好好傾聽和了解我孩子不穿衣服的原因，只擷取其中一個片段就來評價來譴責我們跟孩子」，她並希望外界不要再拿大人僵化跟有色的眼光去看孩子，「孩子活在當下，我欣賞我孩子自在裸身玩耍的開心模樣」。

女童母親表示，整起事件發生在上月25日，當天她和孩子以及其他家庭一起去新竹玩，女兒因為泡在泥巴水坑裡玩，所以離開前有沖洗，但洗完後女兒只想穿上衣不想穿褲子，所以在遊覽車上女兒只穿著上衣，到了台北車站後，女兒就是不想穿褲子，所以她們一行人就拿著大包小包下車，並等老公開車來接，在等待的時候，孩子們和其他家庭的小孩一起玩，後來其他人先走，只剩下她們三個人（女童母親、女童弟弟、女童）。

女童母親說，因為剛剛玩了遊戲，所以女兒一直喊好熱，並作勢要脫上衣，雖然她有阻止，但女兒直接脫掉衣服，由於她很了解女兒很怕熱，脫了之後就很難讓女兒穿回去，加上老公也快到了，所以當下也沒多說什麼。

女童母親說，之後一名30多歲的女性見狀後走過來，對她及女兒說：「請問你是女孩的母親嗎？」、「小女生不可以沒穿衣服」雖然她有和對方解釋，但該名女性離開後，又和她的2位女性友人指指點點，其中1人更過來和女兒說：「妳都已經5歲了，小女生要穿衣服，妳看別人都有穿衣服，只有妳沒穿衣服...」。

女童母親說，雖然她又再解釋一次是因為孩子熱，結果對方沒停止，繼續對她女兒說話，其他2人也圍過來，最後變一大群人圍著她們，連補習班管理員都出來要她孩子穿上衣服，「每個人都在說要穿衣服這件事，沒有一個人願意好好傾聽和了解我孩子不穿衣服的原因，只擷取其中一個片段就來評價來譴責我們跟孩子」，這讓她感受到壓力，雖然後來她老公趕來，2人一一向群眾解釋，但一人對好幾個人，真的來不及一個一個討論。

女童母親說：「平常我們跟孩子會有身體自主權的討論，身體是她的，她有完全的決定權。連我要幫她梳個頭，我都會問她是否願意讓我梳？不是只有所謂的三點才不能隨便給人碰，是全身上下未經同意任何人都不能碰。」

女童母親也舉了多個她和女兒相處的例子，強調「她是她自己，她是一個人，不是我的附屬品，我有我的想法，她有她的感覺，我有責任也有義務幫孩子撐起這份空間。」

女童母親說，她一點也不擔心孩子永遠裸身到處走，因為孩子長大後，會有比較密集的團體生活，會隨著社會化而漸漸意識到這是個「在外大家都會穿衣服」的社會跟習俗，孩子也會想融入社會而有所改變，也會衡量熱跟穿衣服的拿捏。

女童母親文末希望外界不要再拿大人僵化跟有色的眼光去看孩子，「孩子活在當下，我欣賞我孩子自在裸身玩耍的開心模樣」。