全台原鄉首座日托中心 南投歡樂誕生

2017-09-05 19:26

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉「中部愛互聯雙龍日托中心」，今日揭牌啟用，將提供長輩們量血壓、協助就醫、供餐與編織、伸展操等技藝、休閒活動，讓信義偏鄉長輩的健康、生活品質獲得更完善照顧，年輕一輩能無後顧之憂，好好安心工作。

雙龍日托中心海拔標高約800公尺，係全台海拔最高、也是原鄉第1座日托中心，包括衛福部長陳時中、副縣長陳正昇、立委黃國書、台積電慈善基金會董事長張淑芬、由鉅建設林增連慈善基金會董事長林嘉琪、中國醫藥大學附設醫院院長周德陽及老五老基金會董事長林正介等人，都到場參與揭牌儀式，期間台積電慈善基金會捐贈1部交通車、由鉅建設林增連慈善基金會及中國醫藥大學附設醫院則致贈設施設備，信義鄉長史強代表受贈並回贈感謝狀，雙龍國小學生演唱「拍手歌」向各界表達感謝之意。

南投縣副縣長陳正昇說，南投歷經921大地震等天災，在各方資源協助下推動社區照護工作，目前社區關懷據點達106個，未來也將持續佈點，讓長輩們可以方便、快速的就近接受醫療等相關服務。

衛福部長陳時中指出，來到南投的感想是「好山、好水、好遠、好辛苦」，但因有社會關懷，讓愛相連，民間力量的投入，讓原鄉的社會照顧體系更加完整。

中國醫藥附設醫院院長周德陽表示，信義鄉醫療資源十分缺乏，該院自1997年即深入部落，與社區醫療群、政府單位及公益團體，合力推動各項醫療保健服務，同時深耕社區老人健康營造，包括24小時醫療、到宅醫療與到宅復健等，如今又成立日托中心，提供1個平台，讓長輩可以聚在一起聊聊天、休閒運動，度過快樂的日子。

台積電慈善基金會董事長張淑芬說，4年前結合由鉅建設林增連慈善基金會、中國醫藥附設醫院及老五老基金會成立了「中部愛互聯」，以具體行動照護獨居、弱勢長者，如今第一個原鄉日托中心已在雙龍部落誕生，可說是響應政府長照2.0的社區關懷據點的升級版，相信政府與民間力量的結合，未來關懷據點可望「遍地開花」，讓社福工作更加落實。