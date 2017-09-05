狂！上百斤普度水果放送 不到5分鐘搶光

北港朝天宮普度法會過後，青菓舖準備的上百斤各種水果開放拿取，民眾在旁摩拳擦掌等待。（記者黃淑莉攝）

2017-09-05 18:53

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港朝天宮今天下午在廟前廣場周圍舉辦中元節普度法會，鎮內各行各業都準備豐盛普度供品祭拜好兄弟，其中，青菓舖準備了上百斤各種水果，在法會後開放給拿取，許多人拿著飼料袋、大塑膠袋「掃貨」，不到5分鐘就搶光光。

朝天宮普度法會今天下午2點半開始，朝天宮董事長蔡咏鍀說，北港早年商業交易熱絡，每年普度時各行各業以「舖戶」為單位準備供品。

今天各舖戶都準備各式各樣供品，除了白米、油、醬油、餅乾、糖果，還有玩具、化粧品、奶瓶及牛奶等，讓男女老幼的「好兄弟」各取所需！

其中，青菓舖除有豐盛五湖四海宴、化粧品，一長條供桌上還擺了蘋果、水梨、西瓜、龍眼、楊桃及檸檬等超過百斤的水果，在普度後開放給民眾自由拿取，有鑑往年民眾搶成一團，現場以封鎖線區隔，且派人在現場管制。

4點半現場已圍了數十位民眾，有人拿著飼料袋、環保袋、塑膠袋在一旁等待，現場人員一再宣傳鑼聲敲三聲才開始拿，不過5點10分左右鑼聲才敲一聲等待民眾蜂湧而上，把桌上水果一堆一堆往袋子裡丟，甚至有人爬到桌上，連記者在現場拍照都差點被擠倒，不到5分鐘被搶光。

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