暈眩？列表質疑詹詠然 網友：一路下滑還能隻手遮天

台灣隊詹詠然與詹皓晴姊妹檔28日在網球女雙奪得金牌。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-09-04 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕日前知名網球女將詹詠然因暈眩退出世大運網球混雙四強戰，宣布棄賽，搭擋謝政鵬的姐姐謝淑薇不滿發文砲轟，掀起一波話題，日前1名網友在臉書「爆料公社」社團PO文分享自製的比較表，表示詹詠然生涯沒有一項戰績比得上謝淑薇，但只要遇上國家級賽事，詹家就可決定一切，但也有網友留言替詹說話，反批「謝之前也棄賽過」。

這名網友說，逐項比較生涯戰績與記錄，詹詠然沒有任何一項比得上謝淑薇，但只要面臨奧運、亞運等國家級賽事，詹家就有權決定一切，決定要打單打、雙打、混雙，奪牌希望小的就不打，希望大的全都包，還可以決定隨團教練。

網友接著質疑，這樣的邏輯與規則你相信嗎？身為世界第一（指謝淑薇雙打最高排名）與兩座大滿貫冠軍被打壓成這樣，合理嗎？連一項單打冠軍都拿不到、世界排名從剛出道之後就一路下滑的選手卻能隻手遮天，不可笑嗎？

網友強調，謝淑薇在2016里約奧運名單截止前，用盡性命為我國多拚到一個單打名額跟雙打名額，結果連自己的教練都無法決定，只能聽詹家的。他直言「當你的國家有費德勒與納達爾這樣的世界名將，體委會與網協卻只聽其他小將的話，這到底是什麼著魔的道理？國家的榮譽，就這樣被亂七八糟的操控著」。

不過也有另一批力挺詹詠然的網友幫忙講話，表示「將心比心啊！也只是糊口飯吃，哪有那麼多問題」，有人反批謝淑薇過去也有棄賽前例，2011年深圳世大運入選國手，但最後決定為職業賽而放棄，一度讓台灣網球隊措手不及，原排定她和李欣翰的混雙，改由詹謹瑋上陣，此外，去年在里約奧運退賽，也連累雙打搭檔莊佳容，直言「謝有資格去評論別人嗎？」