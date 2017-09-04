龍眼巴比Q 超級古早味

龍眼巴比Q，超有古早味。（記者顏宏駿攝）

2017-09-04 13:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣山腳路沿線盛產龍眼，村民習慣在自家砌龍眼大灶，賺點外快，以傳統龍眼木及相思木當柴燒，古法烘焙龍眼乾，濃濃的碳燒柴香味，村民稱這是「龍眼巴比Q」。

「龍眼巴比Q」是二水鄉惠民村獨有的農村特色，村內約有30多座傳統柴燒烘焙龍眼灶，居民以古法烘焙龍眼乾，每次一起火，3至5天不停火，日夜煙燻，直到龍眼粒脫水至重量僅剩原來的3成後，即成為龍眼乾，價格往往翻了7、8倍。

現代人追求養生，碳焙龍眼搶市，「龍眼巴比Q」的風氣更盛往年，爐灶一發火，燻煙漫天，走在鄉間小路，不用幾分鐘，全身滿是柴燒味。

農民茆木聰自家有個祖傳柴燒灶，一次可烘焙1000台斤的生龍眼，他以每台斤20元價格購入生龍眼，剪去枝椏，再把1000台斤的龍眼粒平鋪於大灶之上。

灶上的溫度並不高，約4、50度左右，火源來自灶旁的一個炕洞，炕內擺放一根龍眼木，龍眼木的火勢不大，但這個炕洞與灶相通，形成「風洞」，柴煙就順著風洞溫溫吞吞的把果粒烘乾。

茆木聰說，1000台斤的龍眼粒，經過5天的煙燻，最後總重剩下約300台斤，整個烘烤的過程，農民一刻都不得閒，因為平鋪的龍眼，下層溫度較高，所以每4個小時就要做1次翻攪，1天6次的替換，真是折騰人，天熱的時候，在火爐旁工作，總是滿身大汗，難怪農人總是笑說，果粒流失的水分，全都跑到農民身上變成汗水