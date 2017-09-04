發燒被大媽逼讓座 「女超人」怒嗆你才沒家教

一名網友發燒身體不舒服，在捷運上小睡，卻遭大媽要求讓位還狂嗆沒禮貌，幸好一位阿嬤見義勇為，讓網友感動直呼阿嬤是「女超人」。圖為捷運座位示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-04 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發燒身體不舒服，在捷運上坐著休息，卻遭大媽要求讓位還狂嗆沒禮貌，幸好一位奶奶見義勇為，讓網友感動直呼奶奶是「女超人」。

網友在《Dcard》發文，他早上發高燒，中午退燒後雖不舒服還是勉強去上班，在上班期間暈倒，被同事扶到倉庫休息，好一點之後趕緊搭捷運回去。因當時下班尖峰時間捷運滿座，幸好一位大姐姐看他臉色不好便讓座給他。但過一會兒一名大媽突然站到他面前對他狂吼「現在年輕人看到人都不會讓座耶，你爸媽都沒有教這個禮貌。」他向大媽表示自己發燒需要這個位子，大媽還是繼續砲轟「讓位有這麼困難嗎？裝病你很會，以後出社會怎麼辦」

正當原PO不想和她爭要起身讓位時，一名奶奶看不過去起身大喊「臭三八，你要座位是不是這邊讓你坐，弟弟都跟你說了他不舒服需要座位，你才沒家教啦！你爸媽沒有教你同理心唷。」大媽被奶奶嗆爆後就離開到下一節車廂。原PO感動得向奶奶說謝謝，並表示「這時我的眼前不是一位奶奶是一位女超人，讓我感動不已。」

網友也大讚奶奶「好霸氣的阿罵（嬤）」、「奶奶霸氣」、「阿嬤神救援」、「好想當這奶奶的孫子」