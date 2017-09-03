庇護工場中秋禮品 網路購破天荒85折

勞工局日前在板橋車站B1舉辦新北庇護嘉年華，促銷庇護工場中秋禮品，勞工局長謝政達（左）切開超大月餅，呼籲大家透過網路商城踴躍購買庇護產品。 （新北市政府勞工局提供）

2017-09-03 16:22

〔記者何玉華／新北報導〕新北市庇護工場推出中秋節多項好禮，即日起在網路商城開賣，身障就業輔導科科長盧志銘說，往年都只有9折優惠，今年破天荒全館85折至9月15日，要買要快，不要錯過機會。

網路商城提供集賢、慈育、喜憨兒、愛盲、慈泰、糕菲膳、愛盲土城工坊、小羊苗、久大、慈祐、吉翔、慈惠、樂扶、大安農場及阿波羅等多家庇護工場的熱門商品，包括日前剛獲選「新北庇護禮」的愛盲土城工坊手工皂「愛盲臻品─芙蓉花漾禮盒」，還有長賣熱銷的集賢工場洋芋片等食品，還有小羊苗庇護工場精緻的羊毛商品。

另外，慈泰「新北庇護禮Ⅲ─美好夢想」禮盒、喜憨兒的「漫步星空系列」禮盒、愛盲與40年老店君城本家合作的「團圓」禮盒、慈育的「月滿中秋」禮盒，糕菲膳的「誠摯的祝福」禮盒，產品口味多樣，都是中秋送禮的創意首選。

盧志銘說，網路商城有一定比例的管銷費用，往年頂多打九折，今年破天荒85折優惠，即日起至9月15日止，部分商品還享預購特別優惠，更多訊息，可上網搜尋「新北市庇護工場」臉書粉絲團，或「新北市庇護工場網路商城」。