雞籠中元祭迎斗燈遊行 明晚放水燈登場

雞籠中元祭迎斗燈繞行市區。（記者林欣漢攝）

2017-09-03 15:31

〔記者林欣漢／基隆報導〕雞籠中元祭今天下午進行斗燈遊行，展示各宗親會百餘年的歷史，精雕細啄的手工斗燈令人嘆為觀止，明天晚上重頭戲放水燈遊行，基隆市區自下午5點30分起全面交通管制，市區除中正路連接東岸高架橋段，以及中山一路連接西岸高架橋通往國道一號高速公路可通行車輛外，其餘道路禁止車輛進入。

雞籠中元祭邁入163年，文化局指出，每年固定在農曆7月13日下午迎斗燈，各姓宗親會將斗燈迎入慶安宮，木斗內盛裝白米，斗燈上有古銅鏡、古劍、小秤、剪刀、尺、紙製小紅傘蓋、涼傘、小燈盞等，各有其吉祥和祝福用意，安奉3天後再迎回，有為各姓宗親延年益壽祈福的意涵。

斗燈遊行今天下午近2時許起跑，儘管天公不作美降下滂沱大雨，各姓氏宗親依照傳統沿街敲鑼打鼓，展示造型精緻優美的斗燈，遊行隊伍綿延1公里多，熱鬧非常。

明晚放水燈遊行，市區自下午5點30分起交管至深夜11點，除了中正路連接東岸高架橋及中山一、二路連接西岸高架橋通往中山高速公路雙向不管制，照常通行，其餘路段所有車種禁止進出，提醒民眾及早因應。

放水燈是各姓宗親用竹條與紙紮成類似宗祠的水燈頭做前導，同時有各式設計精緻的燈籠燈車、陣頭參加遊行，各姓爭奇鬥艷，以主普姓為首，依序排列遶境市區遊行後，各水燈頭於望海巷集合，誦經後從海邊逐一推入海中，意在邀請水上孤魂回陽間接受供奉，傳說水燈頭漂越遠，引渡孤魂越多，該姓氏子孫就越興旺。

今年放水燈遊行開場演出，邀請到台灣第一位進入太陽劇團的舞者張逸軍編創，整合基隆在地表演團隊參與演出，從百福地區聚樂社的北管演奏、中正國中藝鈴隊、慾望劇團等，橫跨10歲到80歲三個世代的大型舞劇。

午夜於望海巷海濱放水燈，也將首度結合藝文演出，由「特技空間」以特技體操呈現極致的動態藝術、「御鼓坊」結合鼓樂與現代音樂，為放水燈揭開序幕。