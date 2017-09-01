不想漲價！新北營養午餐 8成家長寧願品質縮水

2017-09-01 22:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局要求全市中小學營養午餐食材達到「4章1Q」標準，考量業者成本增加，教育局提供各校學生家長漲價或品質縮水共4種選項，回收問卷結果顯示，40班以上大校與以下小校，約2成家長同意每餐漲3元；8成家長選擇不要漲價，同意菜色由「4菜1湯」減為「3菜1湯」或放棄「學生選餐」權利，目前新北市營養午餐各校平均單價約為50元。

「4章1Q」指的是有吉園圃、CAS、有機農產品、產銷履歷TGAP等4標章，以及QR Code條碼可追溯系統的農產品。「學生選餐」權利則是指，每班學生可於下個月從2至3家的合約廠商中任意更換供餐業者。教育部為鼓勵各縣市營養午餐使用「4章1Q」食材，補助業者每人每餐3.5元，但新北市業者認為使用「4章1Q」食材成本大增，向教育局表達仍需漲價的需求。

教育局與團膳業者研議後，決定將漲價與否交由各校家長決定，設計問卷包含漲價與不漲價但減輕業者負擔共4種選項，結果顯示，由團膳廠商供餐的151校中，40班以上中大型學校，1校選A選項，午餐單價不變，菜色「4菜1湯」改為「3菜1湯」，採「學生選餐」。58校選B選項，午餐單價不變，菜色「4菜1湯」，由「學生選餐」改為「午餐廠商每月輪餐」，佔總校數55％最多。

27校選C選項，同意午餐單價漲3元，提供「4菜一湯」並由「學生選餐」，佔總數25％。20校採D選項，午餐單價不變，「4菜1湯」改為「3菜1湯」，並由「學生選餐」改為「午餐廠商每月輪餐」，除現有水果或乳品供應頻率，額外每月增加水果或乳品，佔總校數19％。

40班以下小校有3種選項，選擇餐單價3元的佔2成，另140校由自立廚房供餐或協助供應，食材增加成本自行吸收，價格不變。

教育局體育及衛生教育科長龔東昇說，新北市都會區及偏鄉家長經濟狀況差距大，考量家長負擔，所以列出可行選項交給各校家長決定是否漲價，但教育局會持續監督各校營業午餐辦理狀況，確保供應品質符合標準。

各校依據家長的選擇，都已於8月中旬順利招標並於新學期供餐，新北市中小學家長會協會理事長蔡寶南說，可能是大環境景氣不佳，加上大部分家長覺得午餐少一樣菜沒什麼差別，吃得飽就好。

選擇不漲價的陳媽媽說，小朋友不太喜歡學校的營養午餐菜色，平常吃得不多，所以她選擇不漲價。