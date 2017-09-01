颱風瑪娃影響明全台有雨 高溫稍降

受到颱風外圍環流影響，明天全台各地都有局部大雨發生的機率。（記者簡榮豐攝）

2017-09-01 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕受到今年第16號颱風瑪娃外圍環流影響，明（2）天全台各地都有局部大雨發生的機率，東半部及恆春慎防局部豪雨。瑪娃目前位於鵝鑾鼻西南方約300公里的海面上，持續朝廣東、福建一帶緩慢移動，不會直撲台灣，由於路徑還存在變數，仍需留意最新天氣資訊。

《天氣風險公司》指出，瑪娃颱風雖然不會直撲台灣，不過外圍水氣已經造成東半部的雨勢，加上地形因素，造就較大的雨勢。等到瑪娃颱風週日（3）登陸中國廣東後，台灣下午後陣雨的機率將明顯提高，悶熱感也會增強。

據中央氣象局預報，明天台灣受到瑪娃颱風外圍環流的影響，北部、東半部和屏東會有持續性的降雨，且有時雨勢明顯。各地都有局部陣雨或大雨的可能，尤其宜蘭、台東和恆春，考量過去累積雨量偏大且仍持續降雨，應留意坍方、落石和淹積水等情況。

氣溫方面，北部和中部沒下雨的時候感覺悶熱，高溫31到32度。南部和東部多雲有雨，高溫29至30度。

紫外線指數的方面，基隆、台中、彰化、台南、高雄、屏東和台東為中量級，其他地區皆為高量級。

空氣品質方面，明天高雄、屏東、東半部以及澎湖皆為良好，其他地區皆為普通。

第16號颱風瑪娃，位於鵝鑾鼻西南方約300公里的海面上，朝北北西轉西北方向移動。（圖擷取自中央氣象局）

第16號颱風瑪娃，位於鵝鑾鼻西南方約300公里的海面上，朝北北西轉西北方向移動。（圖擷取自中央氣象局）

明天北部和中部高溫31到32度，南部和東部多雲有雨，高溫29至30度。（圖擷取自中央氣象局）

明天全台紫外線指數介於中量級與高量級之間。（圖擷取自中央氣象局）