日治「大溪相撲場」重現江湖！ 爭辦世界級相撲賽

新建相撲亭外觀參考桃園虎頭山公園忠烈祠內的「手水舍」作為藍圖設計，其柱、樑等主要結構均為檜木材質，現場有濃濃的檜木香氣。（記者李容萍攝）

2017-07-03 23:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪中正公園新建的相撲亭即將完工，這也是全國第一座戶外相撲亭，待市府完成驗收將安排日本橫綱（相撲力士的最高位階）來台表演，同時就近招募、訓練大溪國小小小相撲選手，爭取世界級相撲比賽在大溪舉辦。

大溪中正公園建造於日治時期，當時建有大溪神社、忠魂堂、相撲場、公會堂等日式建築，昔日的神社後來改建為現在的超然亭，相撲場改為蓮花噴水池後、2006年間改為表演廣場。

這座圓形的相撲場周圍有4層座位，層層下凹，早期公學校學童在此地比試相撲，是大溪街的盛事，也是老一輩大溪人的共同記憶；由於此為全台僅存日治時期的相撲場架構，台灣相撲協會前年踏勘認為是「很棒的場地」。

市府觀光旅遊局今年4月封閉圓形廣場，由大金（DAIKIN）工業株式會社、和泰興業公司捐贈建置相撲亭，其旗下大金空調的形象廣告就是以可愛的大金寶寶為吉祥物。

觀光旅遊局長楊勝評表示，斥資500萬元建置相撲亭，於中央堆高成一個圓形土俵平台，與周邊四個看台結合，利用樹木供觀眾遮蔭，整體形成一個同心圓空間，重現舊時戶外相撲場的競技場景，未來在相撲練習、比賽的空檔，原址仍可作為表演舞台，讓偌大場地能更多元使用。

至於新建相撲亭外觀參考桃園虎頭山公園忠烈祠內的「手水舍」作為藍圖設計，其柱、樑等主要結構均為檜木材質，現場有濃濃的檜木香氣，並覓請大溪當地的專業木工老師指導，木料接合以榫接方式施作，相撲亭外觀不會看到任何鋼釘施工痕跡，木作完成後於其屋頂包覆銅瓦，讓唐式風格的相撲亭襯托大溪老街風光。