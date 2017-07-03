生技公司飄異味 梧棲居民抗議

梧棲居民拉布條抗議普盛公司。（記者張軒哲攝）

2017-07-03 14:31

〔記者張軒哲／台中報導〕位於梧棲關連工業區「普盛生物科技公司」廠內堆肥飄散酸腐惡臭，方圓兩公里住戶與廠商長年飽受臭氣之苦。今日上午草湳里與永安里約3百名居民齊聚，在普盛公司門口拉布條抗議。環保局指出，當場祭出3張罰單共20萬6千元，要求限期改善，若異味持續發生，將持續按次處分，若限改期屆滿未完成改善，也將按日連續處罰，不排除命其停工及廢止相關許可文件。

「退普盛、退出草湳里！」普盛公司於103年12月核准設立，主要收集家禽內臟、雞爪與羽毛等，經化學發酵製作有機肥料，但長期飄散腐敗異味，住戶苦不堪言，連工業區不少工廠員工都抱怨連連，質疑未依照規定排放廢氣。

市議員尤碧鈴、草湳里里長林槐庭與永安里里長陳真龍率3百名居民抗議，草湳里居民指出，臭味以夜間最明顯，衣物都不敢晾在屋外，有次曬一件被單，沾染臭味，洗滌5次還是有異味。林槐庭指出，普盛公司排放廢氣屢屢影響附近住戶生活品質與健康，卻不見改善，盼市府拿出魄力，要求普盛公司停工。尤碧鈴表示，原本民眾要蛋洗普盛公司，但為了環境，就只有呼口號陳情，為了當地民眾健康與生活品質，環保局要依法要求普盛公司改善。

普盛公司上午大門深鎖，廠房也暫停運作，但空氣依稀飄散異味，公司未派員出面與居民協調。環保局指出，經異味汙染物檢測，普盛公司檢測值也超出管制標準，對鄰近空氣品質產生不良影響，立即依空汙防制法及廢棄物清理法開出3張罰單，要求限期完成改善。

普盛公司喊冤指出，環保局5月24日採樣當天，公司並沒有運作，懷疑汙染源來自他處，有向環保局提出申覆，會送第三公正單位檢測。

抗議民眾原本準備雞蛋要蛋洗普盛公司，改為呼口號陳情。（記者張軒哲攝）