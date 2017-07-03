為何台灣人不支持本土品牌HTC？ 網友說原因是…

2017-07-03 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人不支持國貨？有網友在網路上詢問「台灣人自己為何不太支持hTC這個本土品牌？」，網友表示，5月台灣前10款熱銷手機，HTC竟然都沒入榜，因此好奇想知道原因。

昨天一名網友在網路論壇《Mobile01》PO文指出，5月台灣前10款熱銷手機依序為：Apple iPhone 7 Plus 128GB、Apple iPhone 6 32GB、SAMSUNG Galaxy S8+、SAMSUNG Galaxy J2 Prime、ASUS ZenFone 3 ZE552KL、OPPO A57、SAMSUNG Galaxy J7 2016、Apple iPhone 7 128GB、SAMSUNG Galaxy J7 Prime、OPPO R9s。而從這份名單可以發現，三星佔了4款、蘋果3款、OPPO也有2款進榜，但台灣國貨卻只有ASUS進入排行榜。

原PO不解的說，「在韓國、中國都是相當支持自己人，但台灣好像不太一樣 」。該篇PO文也引發網友們熱議，紛紛留言「HTC早就不在10名內很久了」、「神奇的是大家很支持南韓的品牌跟中國的品牌阿」、「因為台灣人哈韓媚日崇洋讚，包含我也是」、「外銷賣的比內銷便宜，真的是很北爛」、「如果HTC是韓國手機就不會有三星存在」。