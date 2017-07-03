農業向下紮根 高中職暑期見習起跑！

2017-07-03 10:31

〔記者歐素美／台中報導〕台中市農業局與教育局首次舉辦「青年加農，賢拜傳承」高中職生暑期見習計畫，今天在陽明市政大樓舉辦開訓及行前說明會，共有19名新社高中學生參加，將有1個月的時間跟著農業賢拜到田間學習，市府並提供6000元補助。學生表示，因為對農業有興趣，希望利用暑假多學一點；農業局副局長蔡勇勝則勉勵學生到田裡驗證學校學到的知識，累積經驗。

市府推動農業向下紮根，繼青年加農後，首次舉辦高中職生暑期見習計畫，並於今天上午在陽明市政大樓舉辦開訓及行前說明會，共有19人參與，皆為新社高中園藝科或農場經營科學生，從今天起到7月30日，將在賴明岐等8名農業賢拜帶領下，至田間學習高接梨、香菇等種植知識。

農業局副局長蔡勇勝致詞時表示，農業是專門的產業，需要很多技術的累積，經驗最重要，勉勵學生將學校學到的知識拿到田間驗證；教育局專委黃瀞儀則表示，高中職暑期到田間見習是落實市長林佳龍青年希望工程政策，希望透過賢拜傳承的師徒制，補強學生農業上的知能，替未來進入職場做準備，同時了解自己的在地文化及鄉土，日後有機會回饋，根留台中。

新社高中學生顏欣怡說，因家裡種枇杷，對務農有興趣，這次選擇跟著種植香菇的賢拜學習；洪唯宸則坦承還不知道自己將來要做什麼，希望透過暑假多學一點，藉此了解自己的興趣。

農業賢拜王裕宏，在新社種植香菇30年，打造「宏品珍嚐」品牌，他說，「孩子想學，我們就教」。農業不是會做就好，還要會行銷，因市場變化大，消費者重視食安，「種的東西要自己敢吃才能賣給消費者」，希望透過學生的好奇心，啟發他們對農業的興趣。