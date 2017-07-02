傳爆長庚離職潮幕後人 「李石增 」員工留言板道別

今日長庚醫院的員工留言板上，出現以「李石增」為名發出「道別」為題的留言。（記者林惠琴翻攝）

2017-07-02 18:03

〔記者林惠琴、陳昀／台北報導〕林口長庚醫院急診醫師離職潮，情況愈演愈烈，長庚決策委員會主委李石增被認為是引爆這場風波的幕後黑手，而今日長庚醫院的員工留言板上，出現以「李石增」為名發出「道別」為題的留言，也似乎證實外界傳出他被高層開鍘的消息。

今日下午約2點左右，長庚醫院的員工留言板上，出現以「李石增」為名發出「道別」為題的留言，內容提到「致各位工作同仁，與大家共識的這段期間，感謝各位協助與包容，對於內人十多年來兩次中風，同仁參與照顧、治療還有關切，石增銘記在心。抱歉無法親自一一前往道謝及道別，祝福大家。李石增敬上」。又於留言的最後加註「煩請各位不要在此處進行情緒化討論，保護自己。」

李石增是知名神經外科權威，專長為巴金森氏症燒灼及深度腦刺激，在長庚行政中心攬有大權。

聲明全文如下：

道別

致各位工作同仁

與大家共事的這段期間，感謝各位的協助與包容，對於內人十多年來兩次中風，院內同仁參與照顧、治療還有關切，石增銘記於心。

抱歉無法親自一一前往道謝及道別。

祝福大家。

李石增 敬上

煩請各位不要在此處進行情緒化討論，保護自己。