竹市文化綠廊工程 停車不再誤上噴水池平台

2017-07-02 21:16

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市文化局進行新竹之森的文化綠廊景觀工程，除整理文化廣場周邊環境，提供適合行人行走空間，也將停車場內已10幾年未用的突起噴水池打掉，未來除可增加停車空間，也減少駕駛在停車時因視線死角而誤開上噴水池平台，綠廊工程預計年底完工。

新竹市文化局文化綠廊環境景觀縫合工程，總經費1800萬元，是新竹市4公里新竹之森廊帶的重要中間綠帶，銜接東大路經國綠園道與護城河親子公園及青少年大草坪廊帶，目前已進行相關工程，其中街角廣場及水景廣場會是最主要的景觀工程。

文化局表示，目前2.3公頃的文化綠廊環境景觀縫合工程已進行演藝路人行步道拓寬、竹影城跡景觀改造、並增設東大路與演藝路街角廣場及改造現有的「荷花池」、打造適合親子遊憩的「水景廣場」。

而過去被很多汽車駕駛視為安全視線死角的停車場突起的噴水池平台，過去曾有駕駛因有視線差，而誤開上噴水池平台，導致車輛有擦痕，也造成停車困擾，如今文化局也透過此次綠廊景觀工程，將此平台打除，避免再有車輛誤開上平台，未來將與停車場整體景觀做規劃，希望能增加6到7個停車格，讓到文化局聽音樂、看書及看表演的民眾有更多停車空間。

新竹市文化局表示，文化綠廊景觀工程主要是進行環境整理與美化再造，提供較寬廣的人行步道空間，銜接4公里的新竹之森綠廊帶，讓市民在市中心也能自在散步、行走，享受文化廣場自在舒服的藝文氣息。