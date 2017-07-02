數乙難度中偏易 考生：有基礎觀念就會答

考生抓緊最後時機衝刺準備。（記者張凱翔攝）

2017-07-02 11:27

〔記者張凱翔／台北報導〕今日是一〇六年指定科目考試第二日，考科分別為國文、英文、數甲與數乙，考生紛紛表示今年數乙並不困難，題目敘述明確、計算也不繁複，出題範圍平均，其中多項式、指數與對數各出了兩題，機率也以常見的骰子入題無刁難，有基礎觀念、熟練基本解題技巧拿高分不難。

去年數乙被稱為「史上最簡單」，要拿頂標得拿八十七分，因此今年普遍預估難度會有所提昇；但考生表示今年題目難易適中，甚至部分只有學測難度，比預期的要簡單，題型大部分是考古題的變化，考的是解題熟練度，有基礎觀念、題目寫夠多就能答很快，算平易近人。

考生黎倚豪表示，今年題目比去年難，但算仍算難易適中，主要是計算不繁複、只要熟悉題型就能抓到重點解題，理解題目上沒有太刁難，甚至有部分題目僅有學測難度，與先前預估難度有所落差。

考生彭山認為自己可能拿頂標，因為只要用對公式解題，計算過程並不困難。他認為，大部份的題目都從考古題變化而來，只要做過基本題型都能掌握，來源大都是高一或高二數學，高三數學反而少見。淡江高中學生蘇宜忻則認為，選擇題較有難度，而非選題則還好。