高中老師評指考數乙 有利自然組跨考

台北市高中數學科教師群分析今年指考的數學乙題目，認為多數只要靠數學觀念就可解題，計算不難，有利自然組學生跨考。（記者吳柏軒攝）

2017-07-02 10:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北市高中數學科教師群分析今年指考數學乙題目，認為多數考驗學生的數學觀念，不用計算就能作答，如多選第7題雖赴公式，但只要用平均與標準差概念就能選出答案，認為今年數乙有利自然組學生跨考，滿分人數可能會比往年增加。

麗山高中數學老師黃靜寧表示，今年數乙試題的題型分布與往年相仿，變化不大，但較少文字包裝，著重數學觀念理解，試題的難易度適中，題幹明確且無複雜計算，能引導正常教學，不用死背公式來代替學習，但有鑑別度，主要測試學生耐性與觀念，預估均標可能比去年略低。

但黃靜寧說，不少題目其實看似計算量大，但只要用觀念就可解題，如多選4、5、6題，連多選第7題雖然附公式要學生計算學業成績分數，但實際上只要運用平均及標準差等數學概念，用想的就能從選項中選出正確答案，然而此試題對自然組考生有利，因其平常訓練就著重觀念，社會組學生若觀念不足，就難作答。

其他題目也符合數學教學中的素養培育，包含多選第7題及配分26分的兩大題計算題，都是要考生利用學過的數學知識來解決問題，整份試卷難度適中，有利教學正常化，也不排除滿分人數比往年增加。