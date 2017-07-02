故宮小編台南露臉了！ 要推「迷你版」小編碗

2017-07-02 00:21

〔記者王捷／台南報導〕還記得故宮小編發薪後拿的「泡麵碗」，讓泡麵提升好幾個檔次嗎？但這款「仿宋蓮花式碗」一款要價26K，小資族可能負擔不起，不過故宮博物院今日進駐台南，故宮小編為了「朕的柑仔店」露臉親自坐鎮，推出「迷你版」小編碗，價格也是迷你價，不管裝醬油、當茶杯都能高貴不貴。

台南首次有貨櫃市集，在中西區正興街開幕，不僅有國外廠牌，也有台南在地的服飾品牌，市集裡有全國最迷你的誠品，還有故宮博物院來駐點的「朕的柑仔店」都是台南獨家，策畫市集的比漾廣場指出，會設點在正興街，是因為這裡有觀光潮也代表正在興起的意思，希望未來市集能融入社區，甚至也能跟其他市區一起合作。

其中故宮博物院南下策畫「朕的柑仔店」，麻雀雖然小卻五臟俱全，還請來之前在網路爆紅的「故宮小編」當鎮店之寶，在朕的柑仔店中，可以玩古早味戳戳樂，每戳都有獎，有「封條行李束帶」、「朕知道了硃批貼紙」等9款贈品，還有兵器造型轉化的劍形製冰器以及兵器環保筷等。

最特別的是，之前在網路上爆紅的「故宮小編碗」這在柑仔店也有販售，在中南部只有故宮南院還有貨櫃市集販售，故宮小編說，這次小編碗也是迷你價，雖然容量小，但不管裝醬油、當茶杯都能提升好幾個檔次。