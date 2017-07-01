永和區超商當心！ 客人亂丟垃圾要罰店老闆

2017-07-01 22:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕遍布市區的24小時超商，究竟是民眾生活便利的好鄰居，還是社區環境髒亂的壞朋友？永和區公所針對環境整潔提出「亮點計畫」，首波將區內93間24小時超商列為改善重點，已協助環境清理後，要求各超商做好環境清潔自主管理，經1個月宣導期仍積習難改，就將依廢棄物清理法開罰。

永和區長吳興邦說，永和區地狹人稠，環境清潔更要做好，他觀察到區內隨處可見的便利超商，因為位置多挑選在街巷交通要道口，往往也易因為聚集消費人潮，連帶產生棄置空瓶罐、路旁及水溝內滿是煙蒂和垃圾，屢遭居民投訴抱怨。

因此區公所從6月起，先由清潔隊將各超商前公共區域環境打掃乾淨，接下來告知店家自主維護管理， 7月為宣導期，8月起若仍有超商被民眾投訴或是屢勸不聽重蹈覆轍，將由清潔隊依違反廢棄物清理法，開罰1200元至6千元。

環保局環境衛生管理科長王坤南說，環保局會配合區公所的任務指示，他指出，商家開門做生意，本來就應該敦親睦鄰，做好公共區域環境整潔工作，尤其是超商提供民眾消費，並在店門口前設置桌椅供消費者休憩，更需要定時派員整理，否則不僅造成環境髒亂也會影響企業品牌形象，環保局每年也會表揚自主維護管理的績優超商以為鼓勵。

超商工作人員則是反應不一，有店員指出，公司都有規定要定時打掃店門外區域，但有時人多一忙， 容易忽略；也有人說，店內就有垃圾桶，民眾沒公德心把空瓶罐隨手亂丟，應該要罰當事人，「把帳都算到店家頭上也不盡公平！」