空歡喜！評委畫卡評分搞烏龍 教甄考生錄取變落榜

2017-07-01 18:11

〔記者葉冠妤／新北報導〕有民眾向新北市議員鄭宇恩陳情，日前剛放榜的新北市國民小學暨幼兒園教師甄選，其中2試場發生評審委員評分卡塗劃錯誤，導致3名考生分數異常，事後教育局召開委員會時才發現，趕緊更改，由於考生第一時間已先查閱成績，事後才被電話通知有誤，讓原本以為自己錄取正式教師的考生空歡喜一場，鄭宇恩批教育局「螺絲釘根本鬆了！」，新北市教育局則回應將加強檢核成績計算。

鄭宇恩表示，考生常態化標準分數（t分數）是交由電腦讀取評審委員所塗劃的原始分數卡片後，再由公式運算得出，由於有委員在第二階段的口試、試教時，不小心在評分劃卡單上塗成3格，等於原本應是2位數的分數，意外飆高成3位數，造成電腦同試場的余姓和另名考生分數偏高，不符合常態分布；另個試場則發生評審委員將評分卡上10位數與個位數顛倒的情形。

鄭宇恩說，雖教育局在公布錄取名單前就懸崖勒馬，及時更正成績，但考生已經得知第一版的成績，事後才被電話告知有誤，從錄取變落榜，心情難以回復，考生家長更無法接受結果，質疑教育局黑箱作業，故意「做掉」考生。

新北市教育局國小教育科長龔東昇坦承作業程序不夠嚴謹，將進一步改善檢核程序，除機器系統辨識劃卡分數，也會加強人工查核把關，日後也會檢討分數異常的抓漏準則，避免此類情形再度發生。