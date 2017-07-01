雲林長庚沒急診專科醫師 衛福部：沒關係

2017-07-01 17:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕林口長庚醫院急診醫師離職潮延燒，雲林長庚僅有的一名急診專科醫師今也傳離職，但衛福部則表示，雲林長庚僅是一般急救責任醫院，只要有24小時急診服務，不須有「急診專科醫師」。

衛福部醫事司長石崇良表示，雲林長庚醫院只有100床以下，依標準是不需要設置急診專科醫師，只要有24小時的急診服務即可，可由一般醫師輪班。

醫勞盟今天在臉書發文，雲林長庚醫院的急診醫護人力僅有一名專任的急診主任醫師，且也要離職，再無急診專科醫師。