指考首日順利結束 參考解答請看這邊

大學指考休息時間，考生把握時間複習衝刺。（記者蔡淑媛攝）

2017-07-01 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕大學指定科目考試今日登場，首日僅二、三類組考生應考，考科則是物理、化學與生物。相關的試題內容及參考解答也已陸續出爐。

針對各考科的難易度，雖然物理科的題型讓全國教師工會總聯合會高中物理老師群感到訝異，因為今年很少有時事題，整份試題偏向傳統考題，不過學生認為物理題目難易度普通，與過去考古題難易相差不大，反觀化學則是考得稍難，甚至被台北市高中化學科教學群認為是近5年最難！預估化學的5標將比去年大幅下滑。至於生物科則是被入闈師生認為中間偏難、閱讀量多，若不細心恐失分，具有一定鑑別度。

今年全國報名指考人數共有4萬7千3百人，將錄取約4萬1千人。據大考中心指出，首日指考中，物理科報考人數2萬零8人，含身心障礙生共有894人缺考，應考率約95％左右；化學科報考人數則有2萬1432人，含身心障礙生共缺考907人；生物科應到考人數則是1萬5067人，缺考1012人，缺考率6.72%，比去年6.69%略增。

雖然今日天氣持續高溫，但據大考中心表示，目前全國試務並無重大情況，只是有零星個別狀況，其中最主要的還是因攜帶穿戴式裝置而遭記，像是小米手環等智慧型裝置，雖然要具有通訊功能才違規，但一經發現，仍會被監試人員先記違規，後續若確認違規事由便會扣該科成績5分，提醒考生勿觸法。

相關連結請見：

首日指考各科解答連結如下

（目前參考解答已先出爐，正式解答將於明日公佈）