四所國小童當「象農夫」種無毒蔬菜贈師長

2017-07-01 15:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕追求環境永續的「綠島大象」近年轉換跑道，大象爸爸李孟發推食農教育，到國小中成立「象農夫」社團，要在都市中讓學童體驗早期農夫的刻苦與惜物惜土的精神，日前舉辦成果發表會，學童紛紛穿上綠色圍裙，並贈送親手種出的無毒蔬果給師長來表達感謝之意。

李孟發說，「象農夫」的由來，系延續「綠島大象」追求環境永續精神，以及「像農夫」學習刻苦耐勞勤奮工作的態度而命名，當初是為了陪自己母親下田務農而醞釀啟發，104年起陸續在台北市、新北市及台東縣市等校園、企業或社區等推廣食農教育，也在台北市4間小學成立象農夫社團。

台灣師範大學環境教育研究所所長葉欣誠表示，「象農夫」是一種人和土地最直接認識的教育方式，且國外研究投資小學教育，未來有機會可得5倍以上報酬。

台北市政府教育局督學許裕陞說，該社團同時也教導學童待人處事的態度與方法，例如：堅持的態度、感恩惜福的培養，親自動手做也能培養不怕苦、不怕難觀念，盼食農教育在北市開花結果。

台北市大安區金華國小校長曾振富表示，看見孩子認真鬆土、播種、澆水、收成，以及主食的過程，讓我們不僅看見社團有實質的蔬菜收成，更看見孩子養成勤勞努力、親近自然與愛護環境的情操。

金華國小五年級學生林祐增則說，參加象農夫後了解當農夫的辛苦，了解從整地、鬆土、播種、澆水、施肥、觀察等流程都對農作物非常重要，要付出心力與體力，更透過社團廚藝課，學會基本食物烹調，回家也能幫媽媽一起下廚。

李孟發說，象農夫社團除了培養農事技能，也把種出來的無毒蔬菜端上餐桌，傳授學童基本的廚藝能力，不僅增進生活能力，也帶動家中親子關係，進而讓食農教育中珍惜、親土等概念融入，未來將持續在台北市校園裡推動。