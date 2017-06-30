看見慢飛天使內心色彩 藝術治療作品義賣

炫寬愛心教養家園院生的繪畫創作，今起於埔里紙教堂進行展覽與義賣。（記者佟振國攝）

2017-06-30 19:32

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣炫寬愛心教養家園7年前開辦藝術治療繪畫課程，讓不易透過言語表達的中、重度身心障礙院生，也能透過繪畫創作呈現他們的內心世界，作品今起於埔里鎮桃米生態村紙教堂展出並義賣，所得做為建院基金，盼給院生一個安全舒適的家。

藝術治療是一種結合創造性藝術表達和心理治療的助人專業，對象包括智能障礙、幼兒、喪失語言功能者，均能接受藝術治療，炫寬愛心教養家園7年前也外聘美術老師指導院生簡易繪畫，讓外界看見這群慢飛天使內心的色彩。

指導老師楊繐鳳表示，雖然中、重度障礙的院生無法用口語表達，但存於靈魂中的藝術天分，卻可說出他們的內心世界，繪畫讓他們心中的色彩盡情奔放，也得到成就與自信，旁人也能透過繪畫創作，一窺他們的內心世界。

楊繐鳳特別精挑院生27件作品，今起至7月16日於紙教堂展出並義賣，所得做為建院基金，已是8旬老翁的炫寬創辦人賴錦鏡表示，目前建院資金缺口仍有5000多萬元，積極爭取中央衛福部補助，將於本月初進行最後審查，希望減少資金缺口讓計畫順利推動，給身心障礙孩子安全舒適的家。