你知道嗎？外銷日、韓的芒果要先體驗「三溫暖」

2017-06-30 16:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南芒果品質好，外銷日本、韓國等地的成績亮眼，正值產季，由市政府協助管理的玉井蒸熱廠全面趕工，過程中，鮮紅的愛文如同「洗三溫暖」般，頗有意思；由於每天處理量高達30公噸，人手緊急增援，生產線上忙著包裝、出貨。

興建在芒果知名產地的玉井蒸熱廠，由半官方的南瀛農產國際行銷公司負責營運，以往每年2.5個月的採收期，總處理量都可超過800公噸，作業規模堪稱國內之最。

廠長陳信安指出，各產地的外銷供果一運抵，會先篩選，淘汰罹患炭疽病、表皮有乳汁，或者因碰撞瑕疵的，蒸熱期間，設施內必須控制在攝氏52度，歷經約4小時處理，還要再冷卻貯存，才能分級包裝，嚴格把關。

陳信安說，蒸熱作業主要在處理東方果實蠅的蟲卵，由於日本、韓國，甚至澳洲等外銷市場都是非疫區，要出口到當地，就得先經過這道程序。

南瀛農產國際行銷公司總經理李威雄也表示，外銷供果戶得先通過用藥安全的田間測試，送來時，還會再抽驗，蒸熱後，更得完成蟲害的檢疫，每顆能出口至日、韓、澳的愛文，都很不簡單。

李威雄強調，為提升農民的經濟收益，市政府推動台南芒果的外銷，成績亮眼，目前蒸熱廠4條生產線全開，因應旺季，工作人員已逐步增加至70位，擴大服務效能。