2017旗津黑沙玩藝節 7月8日登場

2017旗津黑沙玩藝節 ，將於7月8日登場。（記者張忠義攝）

2017-06-30 16:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今夏南台灣最華麗的沙雕派對－「2017旗津黑沙玩藝節」，將於7月8日登場，連續8週的精彩活動包括沙雕DIY、月光路跑、衝浪體驗等，讓遊客清涼一夏。

高雄市觀光局舉辦的「2017旗津黑沙玩藝節」，今天在即將開幕的旗津沙灘吧舉辦宣傳會，今年主題為「人魚旗遇，津彩高雄」，以沙雕及漂流木裝置藝術，打造美人魚夢幻樂園。

高雄市觀光局長曾姿雯說，「旗津黑沙玩藝節」今年邁入第3屆，觀光局強打獨特黑沙創作的沙雕，並整合旗津觀光景點。為了提升旗津旅遊品質，今年初引進民間資源，合作打造「旗津沙灘吧」，也將於7月1日開幕，讓遊客迎海風、嚐美食、啜飲小酒。

今年的沙雕展，由沙雕藝術家刻劃高雄海底世界，帶領遊客來場奇幻冒險之旅，適合全家大小一同來參觀。

此外，旗津海灘及海域十分適合運動觀光，今年暑假7、8月的周末，旗津海灘將有一系列路跑、衝浪、競技風箏、排球比賽等運動項目。

其中一大亮點「月光路跑」，呼應本次人魚主題，將邀請遊客換上人魚裝備，化身為優美的人魚，在海灘開跑。

曾姿雯歡迎全國民眾今夏來高雄，參與旗津黑沙玩藝節活動，除了在旗津海水浴場看沙雕、戲水、看夕陽，周圍還有很多值得遊玩的觀光景點，例如旗津老街、天后宮等，順著旗津海岸也有許多地景藝術可以拍照打卡，包括星光隧道、旗后燈塔、旗后砲台，都是著名的景點。