失業潮將來襲 兼任教師向教育部狂丟粉筆抗議

高教工會在教育部前記者會，上演行動劇，並朝教育部丟粉筆抗議。（記者羅沛德攝）

2017-06-29 10:40

〔記者林曉雲／台北報導〕今年8月兼任教師失業潮來襲，台灣高等教育產業工會今天陪同兼任教師和聲援學生約30人赴教育部抗議，他們痛批教育部和大學校方聯手謀害，使兼任教師屍橫遍野，高分貝控訴「兼任教師只有死路一條」，將動員全國兼任教師，反對任意不續聘，要求將不具本職的兼任教師納入勞基法保障。

高教工會秘書長陳政亮痛斥，教育部和校方任意剝奪兼任教師的人權，他們永遠不會停止抗議！抗議師生也大喊：「沒有勞基法，沒有工作保障！」、「兼任教師要保障，一體適用勞基法！」粉筆是教師的課堂上教學工具，抗議師生也集體向教育部狂丟粉筆，要求「教育部長出來，教育部出來面對！」丟粉筆行為立即遭警方舉牌警告是違法行為。

今天共有來自交大、世新、輔大等10多所大專校院的兼任教師們向教育部抗議，他們上演抗議行動劇，細數遭到校方與教育部聯手不合理的對待，包括無本職不續聘、惡意減課、大班教學、不納入勞基法等，他們並以粉筆畫上「兇殺人形」，並把「背後兇手指向教育部」。

交大兼任教師抨擊，交大以課程調整為由，大量刪除通識教育中心無本職兼任教師所開設的通識課程，改為透過認證其他科系的必修或選修專業課程，來視為通識學分，此舉排除很多通識中心兼任教師，對兼任教師「呼之即來、揮之即去。」近兩年大砍61門課程，使全校通識課程從104學年2100門課，到106學年減為2055門課，交大是頂尖大學，竟然帶頭犧牲通識教育的多樣性，面對師生質疑，交大校方也不理會。

世新大學兼任教師也直批，兼任教師如此被校方殘忍對待，完全是起於教育部差別適用勞基法的惡果，教育部是出賣老師和賤踏學生的兇手，目前世新已有超過48名無本職兼任教師遭到不續聘，儘管世新師生均質疑，多位不續聘的兼任教師都是教學績優、評鑑優良的老師，學生也希望能繼續開課，校方卻完全不回應，教育部卻一再坦護世新校方，侵害師生權益。

淡江大學兼任教師宋亞克也再次斥責自己被秋後算帳，她表示，因為自己揭露淡大要大規模不續聘兼任教師一事，淡大雖然續聘多數兼任教師，她自己卻被大砍學分，只剩2小時的課，淡大和教育部卻互踢皮球，迄今沒有任何明確回應。

教育部高教司科長吳志偉代表出來接受陳抗，他表示，教育部發文要求各校說明兼任教師不續聘情況，下週一各校回報之後，教育部會介入，如有不當不續聘情況，會依私校法處理。科長的回答未受抗議師生接受，質疑聲不斷。

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