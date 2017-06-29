06/29 各報重點新聞一覽

2017-06-29 06:19

自由時報

失言效應？ 徐重仁辭全聯總裁

失言風波惹禍？被網民打敗？全聯總裁徐重仁今年四月在新書發表會中表示，「現在年輕人很會花錢，到機場看一看，很多都是年輕人出國旅遊，老一輩的人很少」，自此引爆全聯風暴。全聯福利中心昨宣布，快要屆齡七十歲的徐重仁因個人生涯規劃，將自七月一日起退出全聯經營決策體系，並於九月底正式退休。

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習近平訪港前夕// 泛民派佔金紫荊示威 26人被捕

中國國家主席習近平二十九日訪問香港，準備參加七月一日主權移交二十週年活動，香港警方評估習近平面臨「恐怖攻擊」的風險「頗高」，為此海、陸、空大陣仗加強戒備。據悉，警方對習近平所到之處都將提前半小時「完全清場」，防範任何攻擊。但在習近平到訪前夕，約三十名泛民主派人士二十八日傍晚突襲灣仔金紫荊廣場，懸掛要求釋放中國諾貝爾和平獎得主劉曉波、香港真普選的布條示威。

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捍衛外籍漁工權益 李麗華獲美頒英雄獎

美國國務院於美東時間廿七日發布「二○一七年人口販運報告」，我國連續八年名列防制人口販運成效最佳名單，國務卿提勒森與川普總統千金伊凡卡更頒贈國務院二○一七年「打擊人口販運、終止現代奴役英雄獎」，給來自台灣宜蘭縣漁工職業工會創辦人兼秘書長李麗華，這也是台灣人首度獲獎。

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蘋果日報

形象議員喝花酒 2周6次

知名的已婚民進黨籍北市議員梁文傑，常在臉書po出與太太、三立主播林楚茵放閃照曬恩愛，昨卻遭《壹週刊》踢爆，兩周內六次被直擊進出有女陪侍的高檔酒店，且在半夜回辣妹住處，直至凌晨未離開，與其白天專業問政形象落差很大。昨梁坦承，因朋友太多常被邀約到酒店，會深切檢討。網友噓爆曾反對北市府販售波多野結衣悠遊卡的他是假道學，「不准暗黑波卡上市，只准黑暗議員上酒店」。

劉曉波妻：渴望逃離中國

遭中國關押逾八年、最近因肝癌末期才獲准保外就醫的諾貝爾和平獎得主劉曉波，傳出其肝癌腫瘤曾破裂出血。國際社會持續爭取他赴海外就醫。他妻子劉霞的一封信昨首度曝光，證實他們夫婦欲離開中國。友人轉述劉曉波也曾說：「死也要死在西方。」友人已代向美國和德國提治病申請，美國新任駐中大使布蘭斯塔德也稱，美方願看見劉到海外治療。

聯合報

聽到了！ 一例一休反彈大 三方向修法

為保障勞工權益落實周休二日政策，政府去年修勞基法，推動一例一休新制。今年一月上路後，引發中小企業及部分基層勞工反彈，政府決定於近日內啟動修法，修法方向包括「加班工時核實計算」、「加班時數總量勻支」及「應休未休特休假採雙軌制」。

全聯總裁徐重仁 要退休了

全聯福利中心總裁徐重仁昨晚傳出將二度退休，全聯隨後發出聲明，證實徐重仁七月一日起退出經營團隊，九月底正式退休。聲明指出，徐重仁因屆齡七十歲，原預定去年退休，在董事長林敏雄慰留下，為讓業務順利交接給執行長謝健南，多留任一年，目前階段性任務已達成。

中國時報

82折教職員退休金拍板

立法院臨時會昨繼續進行《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》草案二讀程序，在民進黨團人數優勢下，表決通過退休金採計基準，將從最後在職的1個月俸額，延長至最後15年均俸。全國教育產業總工會理事長黃耀南昨指出，經簡單試算，採計最後15年均俸計算月退的話，每月退休金大概就是打82折。

東芝反擊告威騰 求償330億

有關東芝出售旗下「東芝記憶體」（TMC）事宜，東芝原定昨日與「美日韓聯盟」簽約，因未能達成協議而不得不延後，但雙方仍將繼續協商，力圖敗部復活的鴻海仍然未能入列。東芝28日還向東京地方法院提訴，告威騰電子（WD）干預東芝出售TMC案違反《不公平競爭防止法》，並向WD求償1200億日圓（約台幣330億）。