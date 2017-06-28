穿梭火場一甲子 金門義消副龍頭李國偵功成身退

金門前義消副總隊長李國偵（左一）指引年輕消防員，如何操作骨董級的消防車。（記者吳正庭攝）

2017-06-28 23:45

〔記者吳正庭／金門報導〕金門前義消副總隊長李國偵打火近一甲子，年輕曾在火場摸到一顆人頭，嚇得好幾個月沒吃沒睡，當時沒擊退他做功德的善願，如今屆齡身退，消防局長楊肅凱今天表揚他出錢出力，是金門義消的標竿。

1943年出生的李國偵，上小學以前，和其他人一樣，日子過得辛苦，三餐吃的幾乎都是地瓜糊，李國偵因為食量大，一頓要吃7、8碗，還被喚作「大肚仔」；當時吃得到的「糊」、「糜」都是流質，經常吃不飽。

李國偵初中畢業，與哥哥離開古寧頭到山外發展，靠著駕三輪車載砂石，行情好時1車可賺100多元，漸漸從機械材料發跡，就是後來的「益昌五金行」。

1960年前後，李國偵從民防轉服義消，當時覺得，如果人家火燒厝，能夠去救援，就等於在做功德，產生參加義消的意願。

他說，當時全金門只有3部消防車，不像現在有手機、電話可以通聯，一旦火警，都是靠消防車高分貝的警鈴聲「公告」，附近義消會邊聽聲音、邊探頭，甚至光著腳ㄚ直接跳上消防車，跟著前往火場。

李國偵身材高大、手勁不錯，常擔任瞄子手；有一次後浦一家輪胎行失火，打了一整天的火，連飯都沒得吃，他握瞄子的手也全麻了。

有1年，成功村1戶人家火警，年輕的李國偵推開房門正要噴水，伸手卻摸到1顆人頭，讓他嚇得連續好幾個月都吃不好、睡不好，還常做惡夢。

從事義消近60年，李國偵歷經戰車翻覆、油庫火燒、雷區爆炸、彈藥庫爆炸，各式陣仗幾乎無役不與；有1次在夏興圓環戰車翻覆起火，子彈四射，情況危急，令他印象深刻。

問他這麼多年火裡來、火裡去會不會害怕? 李國偵說，其實就覺得這是1分「做功德」的事情，有時候「不必想太多」，去做就對了；2009年在山外1場肉包店打火任務，右手肩膀1聲清脆的傷筋斷裂聲，讓他右手不能再高舉，似乎提醒他該退休了。

曾獲全國義消楷模「鳳凰獎」的李國偵，今年屆齡退休，消防局長楊肅凱除日前以餐敘並贈送紀念品表達感謝，今天也邀請重返「娘家」作客；李國偵說，義消是個非常團結、感情好的大家庭，希望年輕的一代一起加入守護這塊土地的行列。