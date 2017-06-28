中壢火車站YouBike太夯 穩坐全國租賃站冠軍

2017-06-28 23:03

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園公共自行車YouBike去年2月上路以來，已完成130處租賃站建置工作，累計租借總次數447萬5487次，其中以中壢火車站前站的租借率最高，總次數68萬2545次，佔了全市總租借次數逾15％，今年5月單月更達5萬7448次，再次穩坐全國租賃站的冠軍，連YouBike微笑單車公司內部每到月底統計各縣市租借率時，總是誇讚「又是中壢火車站前抱走第1名」。

箇中原因，歸功於中壢火車站每日進出旅客人數超過5萬7000人次，旅客流量高居全台第3，站前各家客運站毗連設立總站，附近大專院校、高中職林立外，周圍還有中平、中原、六和和SOGO等商圈加持，利用YouBike代步，成了通勤族的最佳選擇，每當有列車進站，總會看到整群下車旅客，不約而同走到租賃站牽一輛YouBike騎乘。

桃園市5月同期YouBike租借前10名租賃站，第2至第10名，依序為桃園火車站前站2萬3339次，中原大學2萬1411次，銀河廣場2萬0023次，桃園火車站後站1萬8188次，新明橋1萬6811次，中正公園（中美路）1萬2989次，忠孝廣場（內壢前站）1萬2078次，中壢火車站後站1萬1696次，桃園延平公園1萬0661次。

就因這些租借率太高，每到還車尖峰時段還出現排隊等候還車的牽車人龍，交通局建議可利用各租賃站的自動服務機點選「車位已滿」選項，輸入車號後，即可再享有30分鐘的免費增時，增時後可繼續在原站等候空位或騎乘到鄰近場站還車，還車可多了30分鐘的緩衝時間。