大里成功國中畢典淋雨 中市府將蓋活動中心

大里成功國中學生人數近1900人，但至今無活動中心，市議員林碧秀爭取市府早日興建。（記者陳建志攝）

2017-06-28 17:30

〔記者陳建志／台中報導〕大里區成功國中師生人數超過2000人，但至今沒有活動中心，多年來畢業典禮不是借國小禮堂就是搭棚舉辦，今年剛好碰上大雨，學生、家長都淋雨參加大呼掃興，市議員林碧秀向市府爭取設置活動中心，教育局副局長劉火欽到校勘查後認為，成功國中學生人數多、附近社區也有使用需求，確實有此需要，將在評分後排定興建順序。

市議員林碧秀表示，成功國中升學成績耀眼，但多年來都沒有活動中心，自己擔任大里代表會代表時，曾協助將緊鄰學校的一塊公園預定地，畫出一半做為學校活動中心用地，但卻苦無經費徵收，結果拖到現在地價上漲，光徵收就需5、6億元。

林碧秀表示，過去學校舉辦畢業典禮，不是借一旁塗城國小的活動中心，就是在學校操場搭棚舉辦，有學生曾問她：「為什麼我們不能在自己學校參加畢業典禮？」聽起來覺得很辛酸，尤其今年畢業典禮剛好碰到大雨，雖有搭設遮雨棚，但許多師生、家長都是淋雨參加，實在讓人不忍，日前在議會就此事質詢市長林佳龍，親口答應3年內要興建活動中心，希望市長信守承諾。

成功國中校長楊淑麗表示，學校現有65班，學生將近1900人，加上教職員超過2000人，但至今因沒有活動中心，每逢畢業典禮、學校集會碰到下雨，師生只能在風雨中舉辦，真的急需一個活動中心，並提出風雨操場、緊鄰至善路與上興街口空地，以及新建的至善樓旁綠帶3個適合地點。

市府教育局副局長劉火欽表示，目前全市還有7、80所學校沒有活動中心，市府將依學生人數多寡、能與社區共用，以及土地是否為自有等標準進行評分，成功國中因人數眾多，且附近社區人口密集，加上校內也有足夠空地，相關條件都適合。

劉火欽說，勘查後發現，風雨操場因仍在使用，且未達報廢年限並不適合，初步認為新建的至善樓旁綠帶與緊鄰至善路與上興街口空地兩處較適合，將在全市各學校整體評分後，再依排定順序興建。