東豐快速道環評辯論庭 公民團體怒喊違法全案撤回

東豐快速道路環評今天召開辯論庭，公民團體怒喊「違法環評，全案撤回」。（記者張瑞楨攝）

2017-06-28 12:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕東豐快速道路環評爭議多年，石岡反徵收聯合自救會等公民團體，質疑台中市政府環評等程序違法，應撤銷重新評估，台中高等行政法院法上午召開言詞辯論庭，上述團體齊聚法院外抗議，強調這個環評案充滿爭議，例如2015年8月25日的環評審查中，逕行表決強行通過環評，引起3名委員退席抗議，「霸王硬上弓」群情譁然，更惡劣的是，台中市府竟花納稅人的錢，聘請4位律師辯護，主張「違法環評，全案撤回，林佳龍下台」。

對此，市府發表聲明指出，市府遵守嚴謹的環評法制程序，是為了確保一條兼顧安全與便捷的道路，也履行對永續環境的承諾，市府的努力絕對禁得起各界檢視，對於環評委員會多數決通過的專業判斷，市府予以尊重。

自救會義務律師柯劭臻、台灣護樹協會理事長張美惠表示，此環評案爭議很大，2015年8月25日環評閉門會議中，環保局副局長吳東燿直接拿建設局局長黃玉霖預先寫好的小抄，照稿宣讀環評結論，「強暴」環評委員，並引起3名委員退席抗議，這3名委員是農委會副主委陳吉仲、環保署副署長夫人林子淩與教授林仁惠，自救會提告之後，環保局、建設局竟在原有的2名律師之外，又浪費公帑重金禮聘台北市與高雄市的2名律師，共4名律師辯護。

他們指控說，一個工程竟然分成5個環評標案，第1、2標進入二階段環評，3至5標通過環評，另外，環評會議中，6名市府官員兼任的委員通過，7名委員是「有條件通過」，5名委員認為要二階段環評，1名委員認為不應該開發，市府卻視為同意通過，此舉簡直是「強暴環評」。

自救會成員李蔚慈則說，居民深感心寒，市府對石岡區民沒有交代，也沒有直接溝通，任意剝奪土地與財產，他們努力經營家園，不要讓財團與政客挖空土地。

台中市政府不到1小時，就發表聲明指出，有關東豐快速道路工程環評案，前市府時期（胡志強時代）環評程序瑕疵遭訴願撤銷，現任市府（林佳龍）依法停工並重啟環評，於2015年8月25日通過審查後，全案一階環評通過在案的關係，故第3、4、5標（石岡至東勢段）一階環評通過，依法可復工，也正施工中；第1、2標（國道四號至石岡段）則因原石岡段隧道方案涉及地質安全等環境衝擊疑慮，開發單位另提可行方案，自願就此部分送二階環評，今年4月已召開二階環評範疇界定會議，相關程序持續進行中。

至於公民團體對於重啟環評案有不同意見，並提起行政訴訟，對此，環保局表示，市府遵守嚴謹的環評法制程序，是為了確保一條兼顧安全與便捷的道路，也履行對永續環境的承諾，市府的努力絕對禁得起各界檢視，對於環評委員會多數決通過的專業判斷，市府予以尊重。

另外，公民團體提出的疑慮，會議全程錄音檔及譯文均已檢陳高等行政法院，法院也已多次召開程序準備庭，市府均配合法院相關調查及證據說明，並依據行政訴訟法規定，由環保、建設兩局共同聘用律師，交由法院依法審理，一切合情、合法。