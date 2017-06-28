效率創紀錄！彰市關帝廟大火到重修開工僅4個月

彰化市關帝廟今天舉行重修開工大典，市長邱建富（右1）、文化局長陳文彬（右2）等人在將鋪於廟頂的瓦片上題字。（記者湯世名攝）

2017-06-28 11:48

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市縣定古蹟關帝廟文昌殿今年2月火焚後亟待重建，需近千萬元自籌款，消息傳出，信眾踴躍捐錢相挺，短短4個月即湧入700多萬元捐款，今天舉行重修開工大典，從大火到重修開工僅4個多月，效率之快，創下國內罕見紀錄。

關帝廟重修開工大典在彰化市長邱建富主持下盛大舉行，首先由傳統醒獅熱場，緊接著由邱建富、縣議會副議長許原龍、文化局長陳文彬、彰化市民代表楊富鈞等上百人，手持槌子輕敲廟柱3下，分別象徵開工大吉、工程順利、人機平安，眾人旋即在即將鋪蓋於廟頂的瓦片上題字、留名，邱建富寫下「開工大吉」，陳文彬寫下「重修順利」，典禮莊嚴隆重。

邱建富表示，關帝廟由於年久失修，蟲蛀、漏水情形嚴重，中央及地方政府共編列近3000萬元進行重修，原定今年2月10日辦理第3次發包，不料2月8日後殿文昌殿突然發生大火，付之一炬，預估文昌殿重建經費1千萬元，若加上重修的近3000萬元，總金額將暴增至近4000萬元，惟文昌殿重建近千萬元經費需由市公所自籌，經過市公所努力，順利辦理發包，以及信眾源源不絕的捐款，今天展開重修、重建，從大火到重修開工僅4個多月，效率之快，創下國內罕見紀錄。

他並感性的說自己有個期待與願望，就是他的任期到明年11月底之前，希望能拚明年底前整座關帝廟完成重修、重建，入火安座，完成他卸任前的心願。

關帝廟興建於清朝雍正13年（西元1735年），由當時的彰化知縣秦士望捐俸創建，主祀關聖帝君，目前由彰化市公所管理。市公所並表示，信眾可認購將鋪蓋於廟頂的瓦片，每片認購價300元起跳，金額不限。

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