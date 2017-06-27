明高溫炎熱紫外線過量 留意午後雷陣雨

明天各地大多是多雲到晴的天氣，中午過後有可能下短暫雷陣雨。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-06-27 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕明（28）天除了台東天氣較為不穩外，各地大多是多雲到晴的天氣，氣溫偏高，高溫31至35度，中午過後有可能下短暫雷陣雨，紫外線指數也都在過量級以上，提醒外出應注意防曬並且適當補充水分。

根據《中央氣象局》預報，明天太平洋高壓北移，台東受到太平洋高壓南側的熱帶雲系影響，有可能不定時出現局部短暫陣雨，其他地區多是多雲到晴的天氣，時序進入夏季，夏季天氣的常客－午後雷陣雨也有可能報到，請留意突如其來的大雨。

溫度方面，明天氣溫偏高，各地高溫都在31度以上，台北、南投和屏東有可能出現35度的高溫。北部高溫31至35度；中南部高溫33至35度；東部高溫32至33度。馬祖27度，金門和澎湖都是32度。

紫外線指數的方面，明天以宜蘭、台中和彰化為界，北部區域包括金馬地區，都是過量級，雲林、南投和花蓮以南都是危險級，外出務必做好防曬措施。

空氣品質方面，明天北部和馬祖為普通，其他地區都為良好。

氣象專家吳德榮在《洩天機教室》中指出，週四（29）開始，因為風向轉為東南風，東半部迎風面有可能下局部短暫陣雨。未來一週雖然不會有特別高的氣溫，但體感上仍然悶熱，除了注意防曬，也要多喝水避免中暑。

明天各地高溫都在31度以上，台北、南投和屏東有可能出現35度的高溫。（圖擷取自中央氣象局）

明天全台紫外線指數都在過量級以上。（圖擷取自中央氣象局）