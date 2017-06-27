韋瓦第是飯桶先生？ 她帶讀者從食物認識古典樂

2017-06-27 21:58

［記者劉婉君／台南報導］古典音樂高高在上，令人望而怯步？輔仁大學外語學院助理教授楊馥如的新書《義大利音樂廚房：古典音樂好好吃》，將古典音樂家的生活小故事與食物結合，引導讀者從食物認識古典音樂，今天並在台南緩慢文旅舉辦一場特別的新書分享會，與會者一同品嚐小點心、酒水，聆聽楊馥如述說生動有趣的義大利、食物與古典音家的故事。

楊馥如是義大利媳婦，半年在義大利、半年在台灣，她說，許多人聽到古典音樂，會覺得高高在上、無法親近，但看到美食就不一樣，撰寫義大利音樂廚房一書，就是希望能利用食物，拉近民眾與古典音樂的距離。

她以韋瓦第為例，許多人都知道韋瓦第，但不是真的認識他，不知道他們的好惡，其實很多古典音樂家都愛吃，雖然韋瓦第的小提琴協奏曲四季很有名，但她也是直到發現他是一個愛吃米的「飯桶先生」，才開始喜歡他。

書中還有許多音樂家和食物的故事，並有音樂家VS義大利菜的味蕾療癒食譜大公開。

今天的分享會上，楊馥如也分享義大利人會在婚禮上朝新人撒米，象徵富庶豐足的祝福；而台灣親友每次到義大利看她，總會帶上台味的伴手禮，最常見的前三名分別是花生糖、鳯梨酥和泡麵，不過，在義大利也有相似手法製作的花生糖，有趣的故事讓與會者聽得津津有味。